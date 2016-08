Reclamos de los barrios que se reiteran y la ausencia del Estado

< > Marcelo Ibarra indicó que algunos de los planteos primordiales son el tránsito y la seguridad.

Representantes de varios sectores de la ciudad se refirieron a las necesidades de los vecinos que están siendo desoídas. Principalmente enfatizaron el estado deficitario de las calles y la problemática del tránsito. Desde el Plenario hace tiempo que vienen advirtiendo sobre esta situación e incluso han asegurado que hoy no se sienten representados por nadie.

El jueves último, integrantes del Plenario de Comisiones Vecinales brindaron una conferencia de prensa en el Club San José para informar acerca de la falta de respuestas del municipio frente a las distintas necesidades de los barrios de Azul

Se reunieron representantes de varias comisiones vecinales y se refirieron a los reiterados reclamos que poseen sin respuesta y que tienen que ver con cuestiones esenciales para los vecinos.

Desde el Plenario hace tiempo que vienen advirtiendo sobre esta situación e incluso han asegurado que hoy no se sienten representados por nadie.

También anticiparon que van a estar presentes en cada lugar donde las cosas no se hagan porque tienen pedidos que vienen de años y sobre los cuales tampoco han tenido respuesta alguna por parte de esta gestión.

Volvieron entonces a manifestar su preocupación por la falta de respuesta del municipio en obras menores que se necesitan en los distintos barrios de la ciudad como el manteniendo de las calles.

Fueron varios los dirigentes que participaron de este encuentro con la prensa: Dora Villarreal de Monte Viggiano, Marcelo Ibarra de Plaza Oubiñas, Marta Cortés del barrio Pedro Burgos, Marisa Rojas de Villa Fidelidad; María Eugenia Spena del barrio Güemes, Sandra Mayer del barrio Urioste, Roberto Rigoli del Juan Domingo Perón, Rafael Levigne del Mariano Moreno y María Eva Acosta del barrio 16 de diciembre.

“Estamos reunidos porque estamos buscando respuestas a todos los reclamos que venimos haciendo”, destacaron los dirigentes de los barrios.

“Las respuestas no las tenemos”

Dora Villarreal indicó que “nos dijeron que teníamos que esperar seis meses y ese tiempo pasó y las respuestas no las tenemos”.

Si bien reconoció que se ha trabajado, faltan cuestiones que son esenciales y cuyas respuestas se necesitan en forma urgente.

“Los funcionarios tienen que trabajar para nosotros, para eso están cobrando y encima ahora tuvieron ese aumento, que no digo que esté mal, sin que no era el momento ni la forma”, opinó.

Marcelo Ibarra indicó que uno de los planteos primordiales son el tránsito y la seguridad, siendo un foco complejo la zona de la Costanera y el puente de la Avenida Mitre, donde “realmente es un caos y no tuvimos respuestas pese a haber tenido reuniones con la policía y Control Urbano. Las respuestas son siempre las mismas que no hay recurso humano, y que no hay cámaras aunque sea para la prevención”.

Por su parte, Marta Cortés del Pedro Burgos sostuvo que la clave es juntarse, estar juntos porque ninguno de los barrios tiene respuestas, “nosotros tenemos un plan de poda que no hicieron”, citó como ejemplo.

“La respuesta la necesitamos ayer”

Marisa Rojas dijo por su lado que, si bien en Villa Fidelidad arreglaron algunas calles, “cuando llovió se hicieron los pozos otra vez, y las otras ni se tocaron, por eso estamos reclamando para que continúen”.

Explicó que “nosotros tenemos mucha afluencia de tránsito, tenemos tránsito pesado y colectivos de larga distancia y estamos en una zona muy conflictiva por lo que pasa en la Costanera que es de público conocimiento”.

Puntualizó que están a la espera del asfalto y “nos dicen que tenemos que esperar”.

Rojas aseguró que lo que piden es que las calles sean transitables incluso cuando llueve y “la respuesta la necesitamos ayer”.

Respecto del Coordinador de Comisiones Vecinales, Ernesto Diorio, la dirigente consideró que si bien está cuando lo necesitan, “la respuesta no la tiene”.

Dos reclamos puntuales

A su vez, María Eva Acosta del barrio 16 de diciembre, dijo que su principal reclamo pasa en este momento por la regularización de lo comisión para tener el derecho a reclamar como presidenta de la comisión de este sector de la ciudad.

“El día 11 de mayo la renovamos, hicimos todos los trámites administrativos y aparte del maltrato de las señoritas que me atendieron por teléfono y me cortaron cuatro veces y a mi hija también, no he tenido una respuesta. La única persona que me atendió fue Lucas Gaillur y no sé que pasó con el decreto”, informó.

Describió que también en su barrio están presentes la problemática del estado de las calles y la falta de controles de tránsito.

También habló María Eugenia Spena del barrio Güemes, quien expresó su preocupación por el tránsito en la zona de la Costanera, fundamentalmente.

Apuntó además la necesidad de obras públicas, controles, señalización y que “se accione de manera habitual y no bajo presión y luego de reclamar y reclamar”.

“Que trabajen para la gente que los votó”

El representante del barrio Juan Domingo Perón, Roberto Rigoli, describió que están descuidados por parte del municipio, a pesar de los reclamos que han hecho.

“Las calles están intransitables, el tema del tránsito también nos preocupa y tenemos vehículos abandonados en terrenos del barrio y hay peligro para los chicos”, indicó.

Instó además a los concejales para que trabajen para mejorar los barrios, al menos, actualizando las ordenanzas. “Que trabajen para la gente que los votó”, enfatizó.

Por el barrio Urioste, Sandra Mayer, remarcó que “nuestra principal preocupación es el estado de las calles”.

Asimismo, informó que “hace dos meses nos juntamos con toda la mesa del Plenario para el recorrido del colectivo. Está pasando en el barrio por la Avenida 25 de Mayo y no volvió a entrar dado que la Urioste se encuentra en obra”.

“Estaba entrando por calle Abeberry, Leyría, y retomaba por Fuerte Federación para volver por 25 de Mayo y quedaron que iban a arreglar esas calles, y pasaron 40 días y el colectivo no ha entrado”, contó.

Precisó que “el barrio Urioste tiene un 85 por ciento de las calles de tierra y los chicos no pueden concurrir en la peor época del año, que es de lluvia, a la escuela porque es imposible caminar y transitar en el barrio, no tenemos ni veredas. Cuando llegan a la 25 de Mayo están todos embarrados y que tienen que volver”.

Finalmente Rafael Levigne del Mariano Moreno, explicó que el problema en ese sector de la ciudad pasa por el estado general del barrio, ya que necesitan asfalto, poda, es decir manteniendo en general. Misma situación, reclamos recurrentes y el común denominador: la ausencia del Estado.