Recuperaron ayer un arma de fuego robada y el presunto autor del hecho fue aprehendido

El ilícito que dio lugar al procedimiento, llevado a cabo poco antes del mediodía por personal policial, se vincula con el robo de una pistola que el pasado viernes se produjo en la casa de un militar retirado. Una vivienda situada en Colón entre Mitre y Belgrano fue el lugar allanado. El presunto autor del robo fue arrestado después de una persecución, cuando tenía en su poder la pistola sustraída.

< > El hombre aprehendido ayer por la sustracción del arma de fuego permanecía privado de la libertad en la Seccional Primera. Hoy estaba previsto que fuera trasladado a Tribunales para ser indagado. COMISARÍA PRIMERA/PBA

La investigación por el robo de un arma de fuego propiedad de un militar retirado, hecho que había ocurrido en horas de la mañana del pasado viernes en Villa Piazza Norte, derivó ayer en las realizaciones de dos allanamientos en diferentes viviendas de esta ciudad.

En uno de esos procedimientos, después de una corta persecución, personal policial aprehendió al presunto autor del hecho. Además, fue recuperada en poder del imputado el arma de fuego sustraída hace cinco días y se incautaron elementos que ahora la Policía trata de establecer si están relacionados con otros ilícitos.

A través de órdenes dispuestas desde el Juzgado de Garantías número 2 que está a cargo del Dr. Federico Barberena, los allanamientos se llevaron a cabo ayer por policías del Servicio Externo de la comisaría primera, quienes contaron durante los mismos con apoyo de efectivos de la DDI Azul y del Comando de Prevención Rural (CPR).

El robo del arma de fuego había ocurrido en horas de la mañana del pasado viernes en una vivienda situada en la calle Corrientes de Villa Piazza Norte, resultando damnificado por lo sucedido un militar retirado al que voceros policiales identificaron como Adolfo Bustamante, de 53 años.

Aquel día el ex militar se había ido de su casa cuando era alrededor de la hora 8.30 y al regresar, a eso de las once, descubrió que al menos un sujeto ingresó a la vivienda con fines de robo, aprovechando que durante ese lapso de tiempo en la propiedad no hubo nadie.

Tras forzar un ventiluz de pequeñas dimensiones, el ladrón logró meterse en la casa y apoderarse de la arma de fuego que ayer la Policía recuperó, durante uno de los allanamientos llevados a cabo, en poder del hombre al que ahora se le atribuye la autoría del robo.

La causa penal iniciada tras la denuncia que el viernes pasado hiciera en la sede de la comisaría primera el militar retirado se está instruyendo a través de la UFI 6 que está a cargo del fiscal Luis Surget, un expediente judicial caratulado como robo.

Dos allanamientos y una aprehensión

Contando con datos que daban cuenta de que el arma de fuego iba a ser vendida en forma ilegal por el mismo sujeto que ahora está acusado de robarla, rápidamente se consiguieron ayer desde sede judicial las órdenes para los allanamientos que, además, derivaron en la aprehensión del imputado.

De esa manera, en horas de la mañana, se realizaron en forma simultánea los dos procedimientos.

El que arrojó resultados positivos tuvo como escenario una propiedad ubicada en la calle Colón entre Avenida Mitre y Belgrano.

En ese lugar fue aprehendido un hombre de 30 años al que la Policía identificó como Luciano Omar Aguirre, quien alterna ese domicilio con el otro que también los efectivos de seguridad allanaron.

En su poder se secuestró la pistola que le había sido robada el viernes al militar retirado, “marca Ballester Molina, calibre 11.25 pavonada, con inscripción sobre su corredera que dice ‘Ejército Argentino’ y numeración de serie 33094”, según lo referido por los voceros de seguridad con relación a las características del arma de fuego recuperada.

Además, en la vivienda de la calle Colón allanada ayer se incautaron una billetera, un DNI a nombre de una mujer, una mochila, varias cajas con municiones, tres cargadores sin numeración calibre .45, una pistolera, un morral que en su interior tenia una brújula y una lupa, una cámara digital de fotos y un teléfono celular.

Los voceros de seguridad ligados a lo que fue este procedimiento indicaron que el acusado de sustraer el arma intentó darse a la fuga, aunque después de una corta persecución fue aprehendido a pocas cuadras de uno de los domicilios que fuera escenario de estos allanamientos.

“Al arribar personal policial a efectivizar la orden judicial, se observó la presencia del mencionado Aguirre en la vía pública, a metros del ingreso a su domicilio, el cual al ver la presencia de los uniformados intentó, en principio, extraer de su cintura un arma de fuego”, señalaron las fuentes policiales.

“Luego, viéndose cercado, intentó huir del lugar, haciéndolo a pie por calle Belgrano, siendo alcanzado en su intersección con Burgos, lugar donde perdió la estabilidad, cayó al suelo y fue reducido”, se indicó también con relación a esa situación donde le fue secuestrada el arma de fuego sustraída, “la cual se encontraba en inmediatas condiciones de uso”.