Regala lo que pidan

< > Si todavía no compraste nada para hoy, vení hasta este local para mirar los juguetes y elegí su obsequio preferido. Hay muchas opciones para regalar a los pequeños, desde preescolar hasta los más grandecitos.

Disney cuenta con muchas variedades de artículos que les facilitarán la compra a todos los papis o abuelos para que consigan el pedido de sus hijos o nietos, respectivamente. Ofrece opciones para todas las edades.

EL DATO:

A la juguetería la podes ubicar en Mitre esquina Necochea. Por consultas, llamar al 432964.

El cierre del año y los primeros días de 2017 movilizan a muchas familias que salen a la calle a comprar juguetes para los más chicos, en consonancia con la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. Y uno de sus destinos termina en Disney, donde hay una amplia gama de artículos para todas las edades que servirán para cumplir con todos sus pedidos. Si no, ¿para qué les hacemos escribir una cartita?

Para aquellos papás, abuelos, tíos, entre otros, que quieren sorprenderlos y no saben con qué, le informamos que es fácil averiguarlo. Si tenemos en cuenta que basta con fijarse no sólo en los que más se promocionan con anuncios en televisión, sino que existen algunos juguetes, de personajes sobre todo, que se han vuelto a poner de moda o que arrasan gracias a películas o series. Y Disney no está ajeno a estas tendencias ya que tiene a varios de ellos, como por ejemplo los Minions, Buscando a Dory, Los Vengadores y muchos más, que gracias a su película, han sido muy requeridos en estos últimos tiempos. Hay muchas opciones sobre estos personajes y pueden pedir desde muñecos hasta peluches, juegos de mesa, todo tipo de mochilas y demás accesorios, con estos como protagonista.

También de los más solicitados por los más pequeños, son los juegos de construcciones, como los que fabrica Lego. Año a año, este tipo de juego viene cada vez más variado y con ideas para entretener a los “peques”.

En cuanto a juegos de mesa, clásicos como El Estanciero o Pictionary son lo más recomendados para los más grandecitos. Por supuesto, hay otros juegos y las chisca que atienden en este local buscarán desde los más clásicos hasta los más novedoso.

¿Los precios? Hay juguetes y otros artículos desde 10 pesos en adelante. También cuenta con promociones con casi todas las tarjetas de créditos. Mientras que el artículo destacado para llevar ya, sin demorar en su búsqueda, es el “Flota Flota”, que cuesta 55 pesos y es una buena alternativa para jugar en la pileta.

En este comercio también encontrarás muchos juegos de entretenimientos al aire libre como calesitas, toboganes, rodados (cuatriciclos, karting, auto a pedal), artículo para bebés (musicales, caminadores, andarines, triciclos…) y todos los objetos para ir a la colonia: cantimploras, vasos, mochilas, bolsos, etc.

Vení de una escapada hasta este local, que hoy trabajarán en horario corrido de 8.30 a 21, y cumplí con los deseos de ellos.