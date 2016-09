Reunión por dos propuestas vinculadas al empleo en Azul

Concejales del GEN mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Producción y Empleo de la comuna para presentarle dos proyectos que se trataron en la última sesión del Concejo Deliberante y que apuntan a impulsar el empleo en el Partido de Azul.

Juan Arruti, subsecretario de Producción y Empleo de la comuna, mantuvo un encuentro con concejales del GEN. ARCHIVO/EL TIEMPO

Según se informó desde el bloque de concejales del GEN, días pasados Omar Norte y Claudio Molina mantuvieron una reunión de trabajo con el subsecretario de Producción y Empleo del municipio, Juan Arruti. El motivo del encuentro fue entregarle dos propuestas legislativas que fueron tratadas en la última sesión del Concejo Deliberante, vinculadas a la problemática del empleo en el Partido de Azul.

Programa Empleo Joven

En primer término, Omar Norte informó al funcionario sobre el alcance y del proyecto de Ordenanza mediante el cual se intenta generar empleo para los jóvenes del Partido de Azul a través de esta herramienta legislativa, propuesta que pasó a comisiones para su estudio.

En sus puntos más importantes sostiene que es prioritario revincular a los jóvenes con cuestiones de suma relevancia como la educación, el trabajo, la salud, el cuidado del medio ambiente, la comunicación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

En ese marco, advierte que las estadísticas públicas indican que la desocupación juvenil “es la expresión más cruel de la exclusión, dado que triplica la tasa promedio de la población económicamente activa; que más de un tercio de los jóvenes desocupados provienen de los hogares con menos recursos; que casi el 40 por ciento no inició o no concluyó la educación media; y que en torno al 60 por ciento de entre 18 y 25 años se encuentran expuestos a trabajos no registrados”.

A partir de esto, entiende que es necesario y urgente desarrollar acciones con impacto local para la efectiva inclusión socioeducativa y laboral de los jóvenes entre 18 y 30 años para facilitar su primer empleo y su inserción laboral.

Para esto, propone establecer convenios con empresas privadas de los distintos sectores de servicios, comercios e industrias y crear el Programa Empleo Joven, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo y Producción de la comuna.

En esa área se habilitará un registro para la inscripción de los interesados, que deben ser habitantes del Partido de Azul con una residencia mínima de dos años.

A su vez, establece que las comercios/industrias y/o profesionales que contraten a las personas inscriptas en el programa, tendrán beneficios económicos de hasta un 20 por ciento del costo laboral; y que la Municipalidad destinará anualmente una suma no menor al 5 por ciento de lo estimado recaudar por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene con destino al fomento del Programa.

Mercado de Trabajo

En el mismo encuentro, Claudio Molina presentó a Arruti una copia de la Resolución aprobada por unanimidad, mediante la cual se solicita al Ejecutivo que instrumente de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Encuesta de Indicadores de Mercado de Trabajo para el Partido de Azul.

La iniciativa marca la necesidad de contar con información real sobre la evolución del empleo en el Partido para conocer la realidad laboral de la población a nivel municipal y poder diseñar políticas adaptadas a las necesidades.

Es en conjunto con la cartera laboral bonaerense porque ésta se encarga de la planificación y diseño metodológico de la encuesta, la capacitación de los agentes que participaran en el operativo de campo, el control del operativo de campo, la carga y el procesamiento de los datos resultantes del relevamiento; mientras que el municipio tiene a cargo la selección del personal de su jurisdicción para la realización del operativo, que incluye un coordinador de campo y los encuestadores, y la puesta en marcha de la organización del operativo de campo.

Los concejales, luego de su encuentro con el funcionario comunal, marcaron la cordialidad de éste en la recepción de los proyectos.