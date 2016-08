Robo en la Terminal: se llevaron más de 4.000 pesos de la oficina de una empresa de colectivos

Ocurrió en la boletería de “El Onda”. Al menos un sujeto ingresó al lugar luego de quitar uno de los paneles del frente de la oficina. Un empleado de la empresa de transporte de pasajeros brindó detalles de lo que fue el robo y señaló que la presencia policial en la Terminal es prácticamente nula. “Es raro que en una Terminal no tengas un policía. Pero acá no hay nadie, ni uno”, señaló en ese sentido.

< > Un empleado de “El Onda” señala el lugar por donde al menos un sujeto ingresó para cometer este robo. Más de cuatro mil pesos en efectivo fueron sustraídos de la oficina perteneciente a esa empresa de transporte de pasajeros. En materia de seguridad la Terminal parece ofrecer un panorama complicado. Días antes a ocurrido este robo, en la playa de estacionamiento se había prendido fuego un micro.

En medio de versiones que indican que es muy poca la presencia policial en la Terminal de Ómnibus de Azul, el pasado viernes se produjo un robo en la oficina perteneciente a una de las empresas de transportes de pasajeros que tiene sede en la estación de micros de larga distancia local.

De acuerdo con lo informado a este diario, el episodio delictivo fue descubierto en las primeras horas de la mañana de anteayer, ya que la boletería donde el ilícito se produjo permanece cerrada algunas horas durante la madrugada.

El hecho fue denunciado en sede policial. Y después de que se iniciara en la Seccional Primera local un sumario penal caratulado como robo por lo sucedido, en ese expediente tomó intervención la UFI 6, fiscalía con sede en Azul que está a cargo del Dr. Luis Surget.

Uno de los empleados de “El Onda”, la empresa de micros de larga distancia damnificada por lo sucedido, fue el encargado de radicar en la comisaría una denuncia por el robo.

De acuerdo con lo referido, algo más de 4.200 pesos fue la suma de dinero sustraída de la caja que está en la oficina de esa empresa, después de que al menos un sujeto ingresara por el sector de adelante al lugar, tras remover uno de los paneles ubicados en la parte baja del mostrador desde donde habitualmente se atiende al público.

Esa oficina, donde se venden pasajes y también se realizan encomiendas y otros trámites, había quedado cerrada en horas de la noche, tal como habitualmente sucede teniendo en cuenta los horarios de los colectivos que pasan por Azul en su recorrido con destino final, entre otras ciudades, a La Plata.

Tras la denuncia formulada por lo sucedido, el mismo viernes peritos de Policía Científica concurrieron a la oficina de “El Onda”.

En el lugar -según contó un empleado de la empresa de transportes de pasajeros que dialogó con este diario-, sobre el panel delantero que había sido removido por el ladrón los policías hallaron una huella palmar, rastro que ahora se está cotejando con el fin de identificar al autor del ilícito.

“Han usado un destornillador o algo. Y después que corrieron la madera, se metieron en la oficina y fueron hasta la caja, donde estaba la plata”, indicó el empleado con relación a las características que tuvo el hecho.

Según se estima, el robo ocurrió minutos después de la hora cinco del pasado viernes. A esa hora la oficina estaba cerrada y al parecer, tal como sucede durante la semana que el movimiento no es tan intenso, nadie advirtió el robo.

El ilícito fue descubierto anteayer alrededor de la hora ocho, cuando uno empleados de la empresa entraron a la oficina por la parte de atrás -el sector por donde habitualmente ingresan- y “cuando fueron a vender el primer boleto se dieron cuenta que la plata no estaba en la caja”.

Desde el frente, teniendo en cuenta que después ese panel que fue quitado lo colocaron nuevamente, no podía observarse a simple vista que el mismo había sido removido, lo que se descubrió luego de que en la oficina constataron que el dinero no estaba.

Si bien habitualmente desde la empresa no suelen dejar dinero en la oficina, el jueves por la noche, cuando cerró, quedó ese dinero que después el autor del hecho se llevó de la caja registradora.

“Yo me fui como a las cinco menos veinte, así que el robo fue después de esa hora”, expresó el empleado de “El Onda” que habló con EL TIEMPO.

“Se tomaron el trabajo de sacar el panel, que tiene tornillos. Lo han arrancado, lo corrieron todo y se metieron por ahí. Tiene que haber sido alguien muy chico el que se metió”, agregó sobre el accionar desplegado por el sujeto que cometió el robo.

“A la noche no hay nadie”

Al ser consultado sobre si hay presencia policial en la Terminal, el mismo empleado refirió que en horas de la noche “no hay nadie, no anda ni el gato”. En ese contexto, hizo una comparación con lo que sucede entre la Terminal de Olavarría y lo que pasa en la de Azul.

“En la Terminal de allá hay hasta una cabina para la Policía, que están las 24 horas, mientras que acá no. Acá no hay nadie, por lo que podés venir y te pueden robar todo. Y en estos lugares se maneja plata. A nosotros fue la primera vez que nos pasó. Justo ese día, que nos habíamos olvidado el dinero en la oficina”.

“Llega un momento en que acá no queda nadie. Y un jueves a la noche no suele andar mucha gente, a diferencia de un viernes o un fin de semana”, sostuvo también el empleado con relación a lo que pasa en la Terminal de micros local, mismo lugar donde desde hace varios meses tiene su sede la División de Custodia y Traslados de Detenidos que depende de la Policía de la Provincia.

“Es raro que en una Terminal no tengas un policía. Pero acá no hay nadie, ni uno. Me acuerdo que la última vez que tocó el Indio Solari en Tandil, cuando varias personas que iban al recital pasaron por la Terminal de acá de Azul, fuimos nosotros los que tuvimos que llamar a la Policía porque sino esto era un caos. Por eso, teniendo en cuenta las cosas que están pasando, sería bueno que por lo menos un policía haya en la Terminal durante todo el día”, indicó finalmente.

El dato

Días pasados, en la misma Estación Terminal donde anteayer se produjo un robo en una de las boleterías, se había incendiado un colectivo que estaba en la playa de estacionamiento. El micro había sido reparado horas antes y, durante la madrugada, después de que una pareja de jóvenes fue observada ingresar e instantes más tarde bajarse del rodado, se registró ese incendio que obligó a la intervención de los bomberos y provocó daños de consideración en el coche.