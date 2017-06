Se presenta “La Traviata” en la Casa Ronco  

El Centro de Extensión Cultural de Azul continúa con su ciclo “Siempre en domingo” en la Casa Ronco. La actividad será a las 19 horas con la actuación de Anna Netrebko y Rolando Villazón.

El Centro de Extensión Cultural de Azul continúa su ciclo “Siempre en Domingo” presentando “La Traviata” de Verdi en Casa Ronco el domingo 18 a las 19 hs,

La verdad, siendo la ópera más representada actualmente en los teatros líricos, no necesita mucha presentación La Traviata de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco María Piave, basado en La Dama de las Camelias, novela de Alexandre Dumas hijo y estrenada en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853.

En agosto de 2005, el Festival de Salzburgo presentó una nueva producción de La Traviata a cargo de Willy Decker, ya entonces la pareja de la soprano rusa Anna Netrebko y el tenor mejicano Rolando Villazón gozaba de gran popularidad, por su juventud, química en escena y por cierto realismo y frescura que trajeron a los teatros de ópera, culminando con la película de La Bohème de 2008.-

Desde la perspectiva que nos da el tiempo, podemos asegurar sin duda que esta Traviata fue un punto de inflexión en la carrera de la soprano rusa, un primer gran paso que la convertiría en la gran diva que es en la actualidad.-

Más allá de si gusta o no la minimalista escena de Decker, situando un enorme reloj que nos recalca la caducidad de Violetta, ayuda mucho la ausencia de distracciones y el vestuario que señala continuamente a la protagonista, aunque creemos que no hubiera sido necesario porque le magnetismo que consigue Anna Netrebko en esta representación es extraordinario y no podemos quitar los ojos de ella.

En aquel entonces surgieron voces en contra de la soprano, suponemos, por traer una sensualidad y una belleza que algunos comprendieron con propaganda fácil. Al mundo lírico le gustan los iconos y la inercia hacia cualquier cambio es muy lenta.

Hoy en día esas voces se han acallado y por fin han aceptado a Anna Netrebko como la gran soprano que es y que fue, sin duda en esta Traviata de 2005, a nuestro parecer la mejor Violetta de los últimos años, que no lo podes perder.

Sinopsis: La Traviata es, por méritos propios, una de las grandes óperas de la historia. Giuseppe Verdi muestra todo su genio como operista en esta descomunal obra. El gran Festival de Salzburgo presenta esta impresionante producción que cuenta con Anna Netrebko, Rolando Villazón, Thomas Hampson como protagonistas, acompañados por Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena, la Filarmónica de Viena y la batuta de Carlo Rizzi. Todo un lujo.

Recuerde el próximo domingo 18 a las 19 hs, nos encontramos café por medio, con La Traviata, en Casa Ronco. (San Martín esq. Rivadavia)