Se realizará una jornada sobre la Ley del Acompañante Terapéutico

La actividad tendrá como escenario la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, ubicada en Bolívar y Lavalle. En la oportunidad se contará con la presencia de los especialistas en el tema Fernando Camacho, Guillermo Kuhl y Marisol Salvador.

Organizado por ATE y CTA Azul, mañana a las 15 horas, se desarrollará en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, ubicada en la esquina de Bolívar y Lavalle, una jornada sobre la Ley del Acompañante Terapéutico que contará con la presencia de los especialistas en el tema Fernando Camacho, Guillermo Kuhl y Marisol Salvador. En la oportunidad se desarrollará un debate entre los mencionados y los presentes, sobre los proyectos de leyes a nivel provincial y nacional.

Respecto a esta actividad, brindaron detalles a EL TIEMPO, Vanina Zurita, titular de ATE Azul, y Marcela Leyes y Yanina García Vázquez, referentes de los acompañantes terapéuticos de la CTA Regional Azul.

Jornada de debate

“Esto tiene que ver con un proyecto de ley presentado por Soledad Sosa, diputada del Frente de Izquierda”, comentó en principio Zurita y continuó diciendo que los especialistas que disertarán mañana en esta ciudad “conformarán una mesa de debate para discutir no sólo el alcance del proyecto de ley sino también la direccionalidad que nosotros le queremos dar a esta actividad, cuáles son las cosas que a este sector de trabajadores les preocupan”.

En idéntico sentido Leyes invitó a todos los acompañantes terapéuticos (AT) de Azul y de la zona a participar de la actividad “para poder debatir con los especialistas el proyecto de ley nacional y provincial. Esto también va a servir para que puedan pelear por un salario mejor y para que puedan entrar en aquellos lugares en que los necesiten directamente con su profesión”.

“Visibilizar cuál es la actividad”

Por otro lado Zurita señaló que “como son actividades nuevas, tanto la de los acompañantes terapéuticos como la de los cuidadores domiciliarios, lo que nosotros intentamos es visibilizar cuál es la actividad, como así también regularla, ya que muchas veces son sectores que están precarizados porque tienen que manejarse a través del monotributo. Lo que queremos es discutir acerca de ambas profesiones debido a que son necesarias dentro de la política de salud”.

De igual forma, García Vázquez explicó que “en la Resolución 101414 se indica que -una vez que se aplique esta normativa- quedaríamos afuera del campo laboral todos los acompañantes que nos recibimos anteriormente. Lo que se quiere con esta nueva ley es que se homologuen los títulos de todos aquellos que nos recibimos con anterioridad”.

Asimismo, la secretaria General de ATE Azul informó que, días atrás, tuvieron lugar varias reuniones en la sede del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en el marco de las cuales “expresamos que era necesario que la homologación se dé a través de esa cartera y de forma gratuita. Las autoridades entendieron que deberías ser así pero aún estamos esperando la respuesta”.

“Necesitamos que los títulos tengan validación nacional”

En otro tramo de la charla con este matutino, Leyes hizo alusión a un censo que se está desarrollando en torno a esta actividad. “Esta iniciativa nació en Azul pero repercutió en todos los distritos vecinos y en toda la provincia de Buenos Aires”, señaló.

“En esta ciudad hay unos 200 trabajadores del sector, pero censados hay algunos menos ya que muchos de ellos no se han dedicado de lleno a esta actividad. Los datos concretos del censo aún no están completados debido a que se continúa realizando. Incluso en algunos distritos recién comienza”, remarcó e inmediatamente agregó que “lo que necesitamos es que los títulos que se otorguen de ahora en más tengan una validación nacional, sino te limitan a desarrollar la tarea en determinado lugar, no se puede salir de ahí y si vas a otra provincia no te sirve el título”.

“Contactarnos para poner en común toda esta información”

Igualmente Vanina Zurita hizo hincapié en que “creemos que la formación tiene que ser absolutamente pública” y además remarcó que “es muy positivo poder contactarnos con todos los trabajadores del sector para poner en común toda esta información”.

“Convocamos a los trabajadores y a todas las personas que quieran participar del debate de este proyecto de ley. También será un espacio para encontrarnos y discutir cuáles son los pasos a seguir y qué tipo de políticas nos queremos dar”, consideró la titular de la ATE en el ámbito local.

En idéntico aspecto, Leyes invitó también a asistir “a los familiares de las personas que tienen acompañantes terapéuticos en su hogar y a quienes los contratan para las escuelas u otras instituciones, para que sepan cuáles van a ser los próximos pasos y cómo se va a ir manejando esta situación”.

Como corolario, en la charla se informó que aquellos que deseen asistir a la jornada de mañana deberán confirmar su presencia por e-mail a yanig22_18@hotmail o al número telefónico 228-1554774.