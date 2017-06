Se realizaron procedimientos por caza ilegal

En caminos rurales del Partido de Azul, personal del Comando de Prevención Rural de la Policía bonaerense detectó e infraccionó a personas que practicaban en forma furtiva la actividad, utilizando para ellos perros galgos a los que estimulaban con drogas.

< > Durante el fin de semana personal del Comando de Prevención Rural infraccionó a cazadores que desarrollaban la actividad en forma ilegal, utilizando para ellos perros galgos. CPR

Este fin de semana se llevaron adelante distintos operativos destinados a combatir la caza ilegal, por parte de los diferentes Comandos de Prevención Rural que componen la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Olavarria, al cabo de patrullajes efectuados en los campos de la región.

En Azul

En ese contexto y en circunstancias que personal del Comando de Prevención Rural de Azul se encontraba abocado a la búsqueda de “motochorros”, en un camino rural del Partido denominado “San Carlos”, a unos 3 kilómetros de la Ruta Nacional N° 3, en el Cuartel X, detectaron a tres personas que se encontraban cazando en el lugar con perros galgos.

En ese marco, los policías identificaron a los cazadores furtivos como Pintos, Rubén Antonio; Pintos, Héctor Javier y Guidi Fernández, Hugo Alfredo, todos domiciliados en la localidad bonaerense de Zárate, quienes no contaban con autorización y tampoco poseían licencia de caza otorgada por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Al requisarlos, se encontraron 4 liebres tipo europeas muertas y dos cuartos de ñandúes en un bolso, y 9 perros galgos de diferentes pelajes.

Asimismo en poder de uno de ellos, se halló un blíster conteniendo tres pastillas con la droga Artrin, que se utiliza para estimular a los perros por vía oral. Por lo actuado, se labró un acta por Infracción a los Arts. 268, 273 INC. K, 274, Art. 277 INC. A y 287 LEY 10081, e Infracción al Art. 78 Incisos 5 y 9 Decreto 271/78, para todos los identificados con intervención del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. En el mismo contexto se aprehendió a Pintos Rubén Antonio por Infracción al Art. 2 Inc. 5º de la Ley 14346 (de maltrato animal), con la intervención de la UFI N° 1 a cargo del doctor Marcelo Fernández. Los infractores fueron trasladados a la dependencia policial al igual que los elementos decomisados. Posteriormente el aprehendido fue liberado.

Otro procedimiento

En el mismo sector, efectivos del CPR, observaron un automóvil Renault 11 con que circulaba remolcando un carro de fabricación casera en el cual transportaban perros galgos con los que cuatro personas se encontraban cazando, las que fueron identificadas como Sánchez Maximiliano Alejandro, Sella José Roberto, Moreira Cristian Martín, Galdós Miguel Ángel Neris, todos de la ciudad de Zárate, quienes estaban cazando sin autorización y sin licencia, con varios perros galgos de distintos pelajes. Cuando se efectuó la requisa correspondiente se comprobó que tenían en su poder el producto de la caza ilegal en una mochila de fabricación casera y 15 galgos de diferentes pelajes. Además, a Moreira Cristian Martín, se le incautó camouflado en el interior de una mochila, un frasco sin usar conteniendo solución inyectable con la droga Metocarbamol, que se utiliza para estimular a los canes.

Al igual que en el caso anterior, intervino la UFI N° 1 a cargo del doctor Marcelo Fernández. Los infractores fueron trasladados a la dependencia policial al igual que los elementos decomisados, en tanto que el aprehendido fue liberado.

En Olavarría

UN APREHENDIDO: En ese contexto, se aprehendió a un hombre a quien se le secuestraron perros galgos y dos charitos muertos en la zona conocida como Paraje Muñoz, en el Partido de Olavarría. El hombre, oriundo de Olavarría circulaba en una camioneta con 14 canes de la mencionada raza.

Al conductor se le labró una infracción al Artículo 268 de la ley 10081, el cual tipifica el transporte de especies protegidas de la fauna silvestre. Mientras que los avestruces muertos fueron decomisados y entregadas en el Bioparque “La Máxima”, de Olavarría. También se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.

INFRACCIONES: Además, en otro procedimiento llevado a cabo en la zona rural de la vecina ciudad, se labraron actas por infracción a los Artículos 268, 273 Inc. K, 274 de ley 10081 con intervención del Ministerio de Agroindustria a cinco hombres que se encontraban practicando caza furtiva con perros galgos en un establecimiento rural del Cuartel II de Olavarría, sin la correspondiente autorización ni la licencia para ejercer la caza, encontrándoseles en su poder dos liebre muertas, las que fueron decomisadas.