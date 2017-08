Según Adrián Pérez  “siempre hay un 4 ó 5 % de los telegramas que no llegan a ser escrutados”

Este concepto fue vertido ayer por el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, quien también señaló que hoy comienza el conteo definitivo en el territorio bonaerense, donde quedaron el 4,2 de las mesas sin escrutar. “Si uno mira para atrás, en 2013 el provisorio escrutado fue del 94,75 por ciento; en el año 2015 fue del 96,13 por ciento, y este año fue del 95,68 por ciento”, explicó también.

En un escenario de constantes acusaciones cruzadas entre la administración de Mauricio Macri y la ex presidente Cristina Fernández, la Justicia Electoral inició el proceso de escrutinio definitivo de las PASO.

Tras un cierre cargado de polémica en territorio bonaerense, el conteo en la Provincia comienza formalmente hoy y finalizaría en un plazo aproximado a los diez días.

Según se dio a conocer, el proceso de recuento final estará a cargo de la Justicia Electoral y consiste en analizar telegrama por telegrama: no se abrirán las urnas, salvo que surja alguna irregularidad o alguna denuncia puntual sobre una mesa determinada.

En las Primarias, escrutadas poco más del 95 por ciento de las mesas para senador en la provincia de Buenos Aires se registraba un virtual empate entre Esteban Bullrich, precandidato de Cambiemos (que sumaba el 34,19 por ciento de los votos) y la ex presidenta Cristina Fernández, postulante de Unidad Ciudadana (que reunía el 34,11 por ciento), de acuerdo a los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral.

Se trata de una diferencia de apenas 6.915 votos, aunque aún restaban escrutar 1.537 de las 35.589 mesas dispuestas para las elecciones primarias en Buenos Aires, lo que significaría unos 300 mil sufragios en juego.

“Siempre hay un 4 ó 5 por ciento de los telegramas que no llegan a ser escrutados”

En diálogo con EL TIEMPO, Adrián Pérez, secretario nacional de Asuntos Políticos, señaló que hoy comienza “el escrutinio definitivo que hace la Justicia. Del provisorio se escrutó el 95, 68 por ciento; o sea que queda el 4,2 por ciento de las mesas sin escrutar. En ese escenario, hay un empate técnico entre Cambiemos y Unidad Ciudadana”.

Asimismo, el funcionario destacó que resta aún ver “esos 400.000 votos que están en esas 1.600 mesas que están sin escrutar. En el escrutinio provisorio siempre hay un 4 ó 5 por ciento que no se puede cargar porque -en general- son telegramas que no llegan, porque las autoridades de mesas lo colocan dentro de la urna; o son telegramas que están mal confeccionados, en el sentido de que se consignan más votos que electores”.

En idéntico aspecto, Pérez explicó que “si uno mira para atrás, en 2013 el provisorio escrutado fue del 94,75 por ciento; en el año 2015 fue del 96,13 por ciento, y este año fue del 95,68 por ciento. En definitiva, siempre hay un 4 ó 5 por ciento de los telegramas que no llegan a ser escrutados por alguna de las causales que mencioné anteriormente”.

Lo particular de este año se relaciona con que “fue una elección absolutamente pareja y va a terminar siendo definida por ese 4 por ciento en el marco del único escrutinio que tiene validez legal, que es el que comienza ahora y que hace la Justicia”.

“Sería ridículo”

Por otro lado, el secretario nacional de Asuntos Políticos fue consultado acerca de la posibilidad de que se convoque por este tema a una interpelación al ministro del Interior Rogelio Frigerio.

“Sería ridículo. Nosotros impulsamos la boleta única electrónica para tener mejores elecciones y resultados más ágiles, y el Frente para la Victoria se opuso en el Senado; impulsamos que el escrutinio provisorio lo haga la Cámara Nacional Electoral en lugar del Poder Ejecutivo y el Frente para la Victoria se opuso en el Senado. O sea, tuvimos que hacer las elecciones con los mismos instrumentos que las hizo el gobierno anterior”, remarcó Pérez. “Por eso sería ridículo que ahora cuestionen la forma, porque sucedió exactamente lo mismo: hubo un 4 por ciento de mesas sin escrutar (como en las elecciones anteriores), hubo un nivel de carga de datos mejor que en otros comicios, pero que no es hiper-veloz (igual nosotros logramos hacerlo más rápido que en 2013 y 2015), razón por la cual es muy difícil que haya algún cuestionamiento sobre el ministro Frigerio por algo que se hizo igual que siempre, con los instrumentos de siempre y que estuvo bien realizado”, señaló.

La boleta única electrónica

En otro tramo de la charla con este matutino Pérez expresó que “la boleta única electrónica fusiona lo tecnológico con el papel, lo que resulta una muy buena combinación, ha funcionado muy bien en la ciudad de Buenos Aires y en Salta. Es un sistema que genera exactitud en los resultados, porque permite el conteo manual y el digital. Además da mucha agilidad. En los lugares en los que hay boleta única electrónica a las dos horas ya están los resultados. Con el sistema actual se tarda mucho más”.

“Fue una muy buena elección”

Sobre el final de la entrevista, el funcionario nacional realizó un balance de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias desde el punto de vista de la administración del proceso electoral.

“Para mí en ese sentido fue una muy buena elección. No hubo inconveniente en ninguna provincia; no hubo inconvenientes durante toda la jornada; no hubo denuncias de faltante de boletas”, opinó.

Inclusive, “el escrutinio provisorio, que se hace para las 24 provincias, no tuvo inconveniente en ningún otro lugar. El único reclamo que existió fue de parte de Unidad Ciudadana en Buenos Aires, y la explicación es que la elección fue reñida, prácticamente de un empate técnico, y esa fue la única razón. Pero como jornada electoral fue muy buena”.

“ANTE LA JUSTICIA ELECTORAL NO HUBO NINGUNA ACCIÓN O DENUNCIA PRESENTADA”

Al ser consultado acerca del reclamo que se hizo en Azul respecto a que en los bolsines de contingencia no había boletas de Unidad Ciudadana, Adrián Pérez respondió que “ante la Justicia Electoral no hubo ninguna acción o denuncia presentada”.

“Puede ser que alguien haya realizado algún cuestionamiento público”, manifestó en ese sentido el funcionario, quien paso seguido agregó que “la carga de las boletas en los bolsines de contingencia es una tarea que lleva a cabo la Justicia Electoral, y entiendo que eso funcionó bien”.