Hoy se llevará a cabo en el Veredón Municipal la segunda movilización por los animales callejeros organizada por un grupo de personas autoconvocados con el objetivo de proteger los derechos de los animales que, consideran, están siendo vulnerados.

En este sentido, el horario de encuentro será a las 18 horas para que todos puedan acompañar el proyecto del Hospital Veterinario que tratará en el recinto del Concejo Deliberante.

También se movilizarán para decir: “basta de frío, no más maltrato, no más hambre y no más epidemias”. Se invita a todos los vecinos de nuestra ciudad a participar.