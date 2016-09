“Si bien aún seguimos discutiendo, estamos bastante más cerca que cuando empezamos”   

Así lo expresó Luciano Varela, secretario Adjunto del STMA, al hacer referencia a la reunión que el lunes mantuvieron con concejales y representantes del sector agropecuario por la modificación de la Ordenanza del Fondo Municipal para Obras Viales Rurales. Aún hay puntos en los que no encuentran consensos, sobre todo en las funciones que tendrán los integrantes de la Comisión Vial Rural.

< > En el recinto del Concejo Deliberante, el lunes las partes interesadas siguieron trabajando en la modificación de la Ordenanza que creó el Fondo Municipal para Obras Viales Rurales en el Partido de Azul. PRENSA CONCEJO DELIBERANTE

El último lunes, se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante una nueva reunión de trabajo para seguir el tratamiento de los puntos que se pretenden modificar de la Ordenanza Nº 3734, mediante la cual se creó el Fondo Municipal para Obras Viales Rurales en el Partido de Azul; se conformó la Comisión Vial Rural del Partido de Azul; se creó la Mesa Ejecutiva Vial y se dividió al Partido de Azul en tres zonas rurales y comisiones vecinales rurales.

La mencionada ordenanza fue aprobada por el Legislativo local en septiembre del año pasado, pero el entonces intendente José Inza la vetó en su totalidad y en noviembre de ese mismo año el Concejo apeló a la figura de la insistencia, por lo que quedó automáticamente promulgada.

Pero este año, antes de su reglamentación, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul se objetó algunos puntos, específicamente los relacionados a la injerencia del sector agropecuario -entre ellos la Sociedad Rural- ante lo que entendieron sería una “tercerización” de los trabajadores municipales.

Es que la ordenanza establece la creación de la Comisión Vial Rural que deberá verificar, controlar y auditar la recaudación de impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas afectados a la conservación, reparación, mejorado y desarrollo de la red vial rural municipal.

Esa comisión estará integrada por 10 miembros, ocho de los cuales pertenecen exclusivamente al sector agropecuario, y los dos restantes al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante.

Es en esto donde el STMA puso atención y tomó ese artículo de la Ordenanza como un intento de tercerización de los trabajadores comunales.

Pidieron entonces la derogación o modificación de ese capítulo de la norma y, en ese marco, el lunes se realizó la cuarta reunión entre las partes. Si bien aún siguen trabados en algunas cuestiones, es posible que en un próximo encuentro haya consenso para sacar una Resolución que modifique los artículos cuestionados.

La cuarta reunión

En el último encuentro estuvieron presentes el presidente del Concejo Pedro Sottile; los concejales Erica Torena, Omar Seoane, Omar Norte, Claudio Molina, Liliana Vera y Viviana Del Río; referentes del STMA encabezados por el secretario Adjunto Luciano Varela; trabajadores del área de Vialidad Rural municipal; representantes de la Sociedad Rural, de Azul Solidario y del Colegio de Ingenieros.

En las tres reuniones anteriores, todos los sectores que participaron trabajaron en las modificaciones de la Ordenanza original. Pero en el encuentro del lunes, referentes de la Sociedad Rural y del sector agropecuario presentaron su propio anteproyecto. Ante esto, tanto las modificaciones que se venían trabajando como ese anteproyecto se pusieron a consideración para tratar de llegar a un consenso en los puntos controvertidos.

El acuerdo aún no llegó, por lo que se decidió concretar una nueva reunión el lunes próximo con una comisión más acotada y tratar así de destrabar el tema.

“Tercerización”

El secretario Adjunto del STMA, Luciano Varela, habló ayer con este diario y explicó que “nosotros nos presentamos hace un tiempo en el Concejo, cuando entendimos que la Ordenanza tercerizaba a los trabajadores y que existían algunos punto a discutir para que cuando se reglamente la Ordenanza los trabajadores no queden con la incertidumbre de no saber a dónde pertenecen, quién les paga el sueldo y quién es realmente su jefe”.

Hizo especial hincapié en uno de los capítulos de esa normativa que fue aprobada el año pasado por el Concejo, específicamente el que crea la Comisión Vial Rural “que está integrada por diez personas, ocho de las cuales pertenecen al sector agropecuario. Una de las funciones de esa Comisión es estar encima, manejar a la par del municipio el Fondo Municipal para Obras Viales Rurales”.

En este punto, el dirigente advirtió que “nadie discute la importancia del Fondo, al contrario, creo que es muy positivo que todo lo que se paga por caminos rurales, el impuesto a la soja y demás, estén todos en un solo Fondo que esté destinado específicamente a mejorar los caminos rurales”.

Añadió que “lo que sucede es que al momento que se creó una cuenta corriente que va a ser manejada por esa Comisión y que dentro de esa cuenta están los sueldos de los trabajadores, éstos de alguna forma dejan de ser empleados del municipio para pasar a serlo de un fondo vial que depende de los impuestos”.

Y justamente ese es uno de los puntos que preocupa al STMA porque “nos preguntamos qué pasa con los sueldos municipales si de golpe la gente que tiene campo deja de pagar los impuestos. Esta era una de las discusiones que dimos”.

Otra cuestión que plantearon para el debate fue que la Ordenanza original establecía que esa Comisión “iba a ser la encargada de hacer un listado con la gente que necesitaba, con las máquinas que necesitaba y otras cosas. Era como que la Municipalidad no decidía, porque incluso había un artículo que decía que si había una urgencia de Estado como una inundación, el municipio debía pedirle a la Comisión, por nota justificada, que le preste los trabajadores y las máquinas”.

Sobre esto, apuntó que “si eso no es tercerizar, nosotros tenemos un concepto de tercerización distinto al de ellos”.

Asimismo, Varela sostuvo que con el reclamo que hizo el gremio “logramos que la reglamentación de la Ordenanza se pare y que decidan reglamentarla cuando exista una Ordenanza en la que estemos todos de acuerdo”.

“Asesorar, no administrar”

Consultado qué es concretamente lo que el STMA está solicitando, explicó que “nosotros creemos que la Comisión tiene que coordinar o asesorar, no administrar”.

En este punto, ejemplificó que “es como si los vecinos de los barrios Dorrego, Güemes y Ceramista se juntan y le piden al Intendente que la parte de sus tasas e impuestos que pagan se los dé a una comisión conformada por esos tres barrios para que decida dónde se arrancan las obras, quiénes van a trabajar y demás”.

Por esto, insistió en que “lo que proponemos es que la Comisión Vial Rural sea asesora, que trabaje a la par del municipio, que la plata sea manejada por la municipalidad y lo que más nos interesa, porque defendemos a los trabajadores, es que los empleados sean municipales, que les pague el municipio y que el jefe que les dé las órdenes sea el funcionario político que esté”.

“Estamos en discusión”

Sobre el anteproyecto que presentó el sector agropecuario, el dirigente entendió que “en realidad es un poco volver hacia atrás, porque en la primera reunión que hicimos entre todos los presentes cambiamos la Ordenanza con un proyecto nuevo que escribió el concejal Omar Seoane, y todos estábamos de acuerdo”.

Sostuvo que “pero después la Sociedad Rural juntó tres o cuarto partes intervinientes y armaron una nueva que fue la que presentaron este lunes, entonces es como una discusión sin acabar”.

Agregó que algunos de los puntos que pedía el sindicato están contemplados en ese nuevo anteproyecto, como que los sueldos no salgan de la Comisión sino que los pague el municipio “pero, a pesar de que las partes estamos más cerca que cuando empezamos, todavía hay dos o tres puntos en los que no nos ponemos de acuerdo”.

Respecto a esos dos o tres puntos, señaló que “ellos no quieren asesorar sino que quieren estar encima del dinero y ver si va donde debe ir. Quieren fiscalizar, coordinar y estar encima de la plata. No está mal, lo que pasa que pueden hacer eso asesorando al Intendente sobre qué es lo que tiene que hacer con esa plata, pero no manejando”.

Continuó diciendo que “el Intendente es el Intendente y nosotros sólo podemos asesorar, porque quien tiene que tomar las decisiones con sus funcionarios es el Intendente. Ese es nuestro planteo”.

Advirtió que ahora deben buscar la manera de plasmar esto en un proyecto e insistió en que “nosotros creemos que deben ser asesores y ellos creen que asesorar es demasiado suave para la función que quieren cumplir”.

Ante algunos comentarios que surgieron a partir del reclamo del gremio, indicando que se intentaba entorpecer el arreglo de los caminos rurales, el dirigente sostuvo que “los trabajadores tienen la misma preocupación que la gente de los campos en cuanto a que los caminos se arreglen. Porque los caminos no son del campo, sino del Estado. Entonces, así como nos preocupa que se arreglen las calles de la ciudad, nos preocupa que se arreglen los caminos”.

Por último, marcó que “si bien todavía estamos en discusión y un poco trabados, es real que estamos bastante más cerca que cuando empezamos”.

La próxima reunión será, entonces, el próximo lunes al mediodía y esperan finalmente lograr el consenso necesario para destrabar el tema.

ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE LA COMISIÓN VIAL RURAL

Bajo el título “De la Comisión Vial Rural del Partido de Azul”, el Capítulo II de la Ordenanza Nº 3734 establece en su artículo 4º que esa comisión tendrá por objetivos “coordinar con el Departamento Ejecutivo el mantenimiento, reparación, mejoramiento y desarrollo de los caminos rurales del Distrito” y que “asimismo deberá, conjuntamente con el área recaudadora pertinente, verificar, controlar y auditar la recaudación de impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas afectados a la conservación, reparación, mejorado y desarrollo de la red vial rural municipal”.

Es en el artículo 5º donde se fija que estará integrada por 10 miembros y detalla a dónde pertenecen cada uno de ellos:

– Un representante del Departamento Ejecutivo.

– Un representante del Concejo Deliberante.

– Un representante de la Sociedad Rural de Azul.

– Un representante de los Grupos CREA zonales.

– Un representante de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.

– Un representante del Círculo de Veterinarios de Azul.

– Un representante del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Azul (en formación).

– Un representante del Consejo Escolar de Azul.

– Un representante de la Mesa Ejecutiva Vial Rural (luego de constituida la misma).

– Un representante del Instituto de Hidrología de Llanuras.

– Un representante de Azul Solidario.

– Un representante de la Asociación de Productores de Chillar.

– Un representante de los trabajadores de la Comisión Vial Rural del Partido de Azul.