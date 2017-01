“Si en la rotonda se movilizan 1.000 personas, el gobierno tomará la situación con otro compromiso”

< > El referente del Grupo de Autoconvocados Autovía Ya! destacó que “no hacemos política con la vida de las personas, nos movilizamos con el kirchnerismo, con el macrismo; decimos lo bueno y lo malo. Y seguiremos trabajando de esa misma manera”.

Juan Manuel Crocco, referente del grupo de Vecinos Autoconvocados, dialogó con medios locales respecto a la actualidad del reclamo por la construcción de la autovía en el tramo Monte-Azul de la Ruta Nacional Nº 3. En la charla, destacó que recién se está empezando a armar el proyecto de la obra y que este año no se construirá “ni un solo kilómetro”. Estas aseveraciones se desprenden de las conversaciones que mantuvo con el directivo de Vialidad Nacional, Eduardo Plasencia. También en la entrevista apeló al compromiso de los azuleños al momento de reclamar por esta situación.

“Era todo una cortina de humo”

En principio Crocco recordó que “habíamos pedido una audiencia con el intendente Hernán Bertellys apenas asumió, allá por el 5 de enero, donde se comprometió a gestionar una reunión para clarificar esta situación. Una vez terminado el encuentro vimos por todos los medios que había solicitado una reunión con el presidente Mauricio Macri, la cual nunca se dio”.

En la continuidad de su relato, el integrante de vecinos autoconvocados apuntó que más adelante en el tiempo, “atentos a que se iniciaban obras viales en todo el país, solicitamos otra reunión con el jefe comunal, pero en esa oportunidad nos atendió el secretario de Gobierno, Alejandro Vieyra, quien se comprometió nuevamente a gestionar una audiencia, pero tampoco fue posible”.

Fue así que Crocco decidió comenzar a tender lazos entre “los contactos que hemos ido recabando a lo largo de estos cinco años y medios de lucha, y pudimos dar con el segundo de Vialidad Nacional, Eduardo Plasencia, con quien nos comunicamos y dialogamos en varias ocasiones”.

En el marco de estas conversaciones fue que “nos desayunamos que el llamado a licitación que se hizo en la época del kirchnerismo -en junio de 2014- era todo una cortina de humo, ya que cuando se llama a licitación es porque el proyecto está terminado y -en este caso- cuando asumió esta nueva gestión nacional salió a al luz que se había llamado a licitación con un anteproyecto sin finalizar, razón por la cual se tuvo que dar de baja a todo el trámite administrativo y comenzar a trabajar en un proyecto verdadero”.

“Empezaría en el primer trimestre de 2018”

Crocco comentó que Plasencia también le refirió que “por orden expresa del presidente Mauricio Macri y del Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, ya empezaron a trabajar en el proyecto, pero que llevará todo este año su realización”. En ese sentido, el referente de Vecinos Autoconvocados Autovía Ya!, señaló que “la obra empezaría en el primer trimestre de 2018”.

También Crocco expresó su malestar por la situación generada por varios funcionarios -de todos los estamentos- que “con una liviandad bárbara, como si estuviesen inaugurando una plazoleta, salen a decir empieza hoy; empieza mañana; empieza pasado mañana”. “El tema está en que la situación no pasa por una cuestión monetaria, pasa por que no hay nada hecho y por eso no empieza la obra”, acotó en idéntico contexto.

“Todos anuncian pero no pasa nada”

Al ser consultado respecto a las sensaciones que le han generado tantas charlas con funcionarios de los distintos niveles, Crocco respondió que “sinceramente, es todo más de lo mismo. Todos anuncian pero no pasa nada. Incluso el presidente en campaña dijo que si era electo iniciaba automáticamente la obra, pero pasaron dos años y ni siquiera está el proyecto confeccionado”.

“Apelamos al compromiso real de la gente”

En otro tramo de la entrevista con los medios, el integrante de vecinos autoconvocados informó que –“si bien esto es muy reciente”– se dará conocer a través de las redes sociales del grupo esta situación, con el objetivo de debatir los pasos a seguir en el marco de la lucha por la construcción de la autovía.

En ese contexto apeló “al compromiso real de la gente al momento de movilizarse” y que no quede todo en un “me gusta” en la red social Facebook.

“Si en la rotonda se convocan 1.000 ó 2.000 personas, el gobierno tomará la situación con otro compromiso. Ahora, si somos 50 personas, o como se dice comúnmente cuatro locos, los gobiernos hacen caso omiso al momento de ocuparse de esta problemática”, agregó.

“Entendemos por qué no se concreta esa entrevista”

Por otro lado; Crocco subrayó que “nos llamaba poderosamente la atención que el Intendente no pudiese conseguir una audiencia a nivel nacional, cuando lo veíamos que todos los días anunciaba que se conseguía esto; que se conseguía aquello; o eventos musicales. Eso nos hacía ruido. Hoy sabemos que este año -que es de elecciones- no va a haber un solo kilómetro de autovía y entendemos por qué no se concreta esa entrevista”.

“No hacemos política con la vida de las personas”

Sobre el final de la charla, referente del Grupo de Autoconvocados Autovía Ya! destacó que “no hacemos política con la vida de las personas, nos movilizamos con el kirchnerismo, con el macrismo; decimos lo bueno y lo malo. Y seguiremos trabajando de esa misma manera”.

Por último, Crocco hizo hincapié en que “si la gente de Azul está de acuerdo, vamos a realizar una movilización durante alguno de los recambios turísticos. Pero necesitamos el apoyo y el compromiso de los vecinos. Como siempre lo hacemos, puede participar quien lo desee pero sin banderías políticas”.