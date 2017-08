Situación bajo control tras los desbordes de los últimos días

EL TIEMPO entrevistó al jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Mirko Refor, sobre la situación que generó cierta intranquilidad en la comunidad de la vecina localidad.

< > La situación parece estar bajo control en Cacharí luego de los desbordes que se produjeron en la zona producto de las últimas precipitaciones. FOTOS DANIEL JUÁREZ

CACHARÍ (De nuestra agencia) – Con un otoño-invierno como hace décadas no ocurría por las abundantes precipitaciones en la zona, y con la preocupación de los vecinos sobre la cuestión del agua que descarga el arroyo Azul, en los últimos días se generó cierta inquietud en la comunidad local.

Para conocer en profundidad cuáles son las problemática recurrimos a quienes cuentan con mucha experiencia en este tipo de fenómenos: los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cacharí. Con más de 40 años de actividad y varias inundaciones “encima”, los bomberos locales van transmitiendo de generación en generación los conocimientos que permiten tener una palabra autorizada sobre la cuestión.

Panorama actualizado

Gentilmente nos atendió el jefe del cuartel, Oficial Mirko Refor, para brindar detalles.

-¿Como están viendo la cuestión hídrica y en particular el comportamiento del agua que baja de la cuenca alta del arroyo Azul?

-Hace unas horas se hizo una nueva recorrida. En la Ruta Nacional Nº 3, desde el cruce con el arroyo Azul, los prestamos vienen cargados aunque vemos una buena descarga en las alcantarillas hacia la cuenca del arroyo, a partir del kilómetro 253 de la ruta se nota ya el desborde del arroyo.

-¿Cómo está la situación con los prestamos de las vías del ferrocarril desde Parish hacia Cacharí?

-Ahí no se ve gran cantidad de agua como ocurre cuando hay un peligro real de que llegue agua a la localidad. Lo que vemos es que en los préstamos de las vías paralelos a la calle Azul habría que hacer una limpieza importante porque es por ahí donde se desagota el agua que viene por la vía y si esta zona no está libre corta la calle e ingresa a la planta urbana.

-¿Cómo está la situación en el cruce del arroyo con las vías en la localidad de Parish?

-Siempre que llueve mucho aguas arriba y viene abundante se produce desbordes. Es más; si a alguien se le ocurre sacar fotos para decir que hay mucha agua, ese es el lugar ideal. Lo mismo ocurre con los desbordes en el cruce del arroyo con la ruta 3.

Por la zona de Ruta 3

-¿La zona de Ruta 3 y calle 1 cómo se encuentra?

-Está todo normal. El cruce de la ruta 3 no ha tenido variantes, el agua escurre muy bien; también el canal que llamamos de “La Criolla” está desagotado. También vemos que el camino conocido como de “Ortega”, que estuvo cortado hace unos días, ahora está sin agua. En lo que respecta al canal del camino al cementerio, está escurriendo con total normalidad, quizás ahí habría que despejar un poco el mismo para tener un mayor escurrimiento.

-En calle 1 y Av. España, cuando ocurren grandes crecidas, es una de las zonas críticas donde ingresa el agua al casco urbano, ¿cómo está esa zona?

-Esa zona está sin ningún problema. Cuando ahí se llena de agua, va hacia “La Criolla” pero por el momento no vemos agua en ese sector. Una cosa que viene bien aclararla, es que la gente se asusta porque ve cortado el camino a Covello a unos 100 metros de la planta urbana. Esa agua no viene hacia la localidad; va hacia la laguna del campo de Alzúa. De ahí hacia el camino a Miramonte, esa agua nunca nos afecta a nosotros.

-¿Cómo evaluaría la situación en la zona aledaña a la localidad?

-Vemos que hay mucha agua en los campos. Sabemos que las napas están muy altas pero a pesar de todo escurre muy bien y por ahora no habría que alarmarse. Por supuesto que hay que estar muy atentos a que no se produzcan en los próximos días o semanas abundantes precipitaciones. Pero de seguir estos días secos de sol y viento, no deberíamos preocuparnos.