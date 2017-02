“Somos los únicos que demostramos que la patria es el otro”

< > Días atrás, militantes de La Cámpora Azul estuvieron en la localidad de La Emilia, partido de San Nicolás, sumándose a las jornadas solidarias que se desarrollaron en la zona tras las inundaciones. También participaron -por la Séptima Sección Electoral-grupos de Olavarría y General Alvear”.

Este concepto fue vertido durante la charla que mantuvieron con EL TIEMPO Ayelén Bahía, Xavier Cabrera y Néstor Rojo, integrantes de la Cámpora Azul. Los entrevistados fueron parte de la delegación local que viajó días atrás a la localidad de La Emilia para sumarse a las jornadas solidarias que se desarrollaron en la zona tras las inundaciones que azotaron el Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, destacaron el acompañamiento demostrado por dirigentes de esa organización y apuntaron contra la falta de presencia del Estado.

Días atrás, militantes de La Cámpora Azul estuvieron en la localidad de La Emilia, partido de San Nicolás, sumándose a las jornadas solidarias que se desarrollaron en la zona tras las inundaciones que azotaron el Noroeste de la provincia de Buenos Aires, situación que obligó a evacuar a la mayor parte de la población.

Según se informó, los militantes azuleños participaron de tareas solidarias, divididos por zonas, que consistieron principalmente en relevar con los vecinos sobre problemáticas de salud, desinfección, limpieza de los hogares y espacios públicos, y entrega de donaciones. Durante esa jornada también recorrió La Emilia un tráiler de salud con un equipo interdisciplinario coordinado por el ex ministro de Salud Daniel Gollán.

Para conocer más detalles de lo acontecido, EL TIEMPO dialogó con Ayelén Bahía, Xavier Cabrera y Néstor Rojo, integrantes de la Cámpora Azul que fueron parte de esta iniciativa.

“Lo que queda después de una inundación es tremendo”

En principio Cabrera contó que “fue un día de mucha actividad. Lo que queda después de una inundación es tremendo. Los azuleños sabemos de esa historia, ya lo hemos vivido en varias oportunidades. Es muy triste lo que pasó en La Emilia”.

Al hacer alusión a las tareas que realizaron en el lugar contó que el grupo que viajó desde esta ciudad trabajó fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las calles de la mencionada localidad del Partido de San Nicolás.

“También algunos compañeros colaboraron en sacar muebles desde adentro de las viviendas y se hicieron relevamiento de datos, pero nosotros básicamente trabajamos como cuadrilla en la limpieza de las calles”, explicó.

“Levantaron las carpas y a la gente la dejaron en pampa y la vía”

A su turno, Bahía manifestó que la gente de esa localidad “se mostró muy agradecida por el hecho de que hayamos ido desde tan lejos a colaborar. Nos reconocían por haber viajado a darles una mano. Muchos nos abrazaban y algunos hasta nos pidieron sacarse fotos con nosotros. Fueron súper cálidos”.

Al ser consultados acerca de la colaboración que les brindó el Municipio de La Emilia a los vecinos del lugar, la joven respondió que “mientras estuvimos ahí nosotros vimos a dos personas de la comuna que estaban censando y ofreciendo créditos del Banco Provincia. Pero trabajando con la gente no vimos a nadie colaborando”.

En ese idéntico Rojo apuntó que “al lado de La Emilia hay un pueblito que se llama Villa Hermosa, que se inundó todo, donde viven 4.000 personas. Ahí falleció un hombre de 54 años que se llamaba José Luis Gonzáles, cuya familia estaba muy enervada por la falta de presencia del Estado”.

“Cecilia Comerio, la senadora que pertenece a nuestra organización política y nos acompañó durante todo el trabajo, puso de manifiesto al evidente situación de ausencia del Estado. Estuvieron hasta el viernes y se fueron. Levantaron las carpas y a la gente la dejaron en Pampa y la vía”, destacó el integrante de la Cámpora Azul.

“La ANSES está cerrada”

Por otro lado, Rojo hizo hincapié en que “la ANSES está cerrada. Cristina, en su momento, cuando hubo desastres naturales, duplicó la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Progresar…lo duplicó. Acá no, cerraron ANSES y la gente está pidiendo por favor que la ayuden”.

A esto Cabrera agregó que “nosotros tenemos lógicas completamente distintas, porque la senadora Comerio estuvo coordinando y trabajando; fue el diputado provincial César Valicenti y estuvo laburando a la par nuestra. Por la Séptima Sección Electoral viajaron grupos de Olavarría, Alvear y Azul”.

“El amor se demuestra dando”

En otra parte de la entrevista, Rojo expresó que “ojalá no tuviésemos que pasar por estas experiencias. Nos duele que no haya más presencia del Estado en estos casos. Somos los únicos que demostramos que la patria es el otro y que el amor se demuestra dando”.

“Hay un cambio en la lógica de la actividad política, del militante. Nosotros no somos militantes de unidad básica, nuestro despliegue es territorial. Estamos con los que más lo necesitan. Esa es nuestra tarea militante y la tomamos con un gran compromiso”, refirió Cabrera.

“En la humanización de la política se terminan los prejuicios”

Al referirse a las críticas que reciben desde las redes sociales por realizar estas actividades con remeras o pecheras identificatorias de la organización política que integran, Bahía señaló que “eso es paradójico porque la juventud PRO realiza actividades con pecheras y nadie dice nada. Lo que molesta es la pechera de La Cámpora, que está en el barrio, con la gente, ayudando”.

“Eso tiene que ver con la construcción de la información, porque en el mano a mano con los vecinos de La Emilia -incluso con aquellos que nos veían con cierto recelo- se termina la cuestión, porque nos veían ahí laburando y algunos hasta agarraban la pala y se ponían a trabajar con nosotros”, dijo Cabrera y añadió que “en el conocernos, en el diálogo, en la humanización de la política se terminan los prejuicios. Uno ve esas agresiones en las redes sociales -calumniosas por donde se las mire y que no tienen ningún fundamento- pero en la calle no tienen no tienen el mismo impacto. Cuando andamos pro los barrios de Azul nadie nos agravia de esa forma. Las redes sociales se prestan para eso. Pero nosotros no vamos a dejar nuestra labor ni nuestras convicciones de lado por equis números de comentarios en Facebook”.

“Acompañamiento dirigencial”

Sobre el final de la charla, Rojo insistió en la importancia del “acompañamiento dirigencial, porque vimos -por ejemplo- a César Valicenti, un compañero que es diputado provincial al que no se el cayeron los anillos por agarrar una pala y estar al lado nuestro sacando escombros y ayudando la gente. También es para destacar la grandeza de Daniel Gollán, que junto con un grupo de médicos estuvo en el territorio tratando de asistir y ayudar a los inundados. Recorrieron casa por casa dialogando con los vecinos. Estamos hablando de un hombre que fue ministro de Salud de la Nación y que lejos está de la política de escritorio”.

Igualmente Cabrera dejó en claro que “más allá de lo triste de la tragedia, volvimos con la satisfacción de haber hecho algo por toda la gente de La Emilia, la cual había quedado desamparada”.

Por último, Rojo aseguró que “ante la adversidad de lo que nos pasa y las críticas que recibimos, yo me quedo con el abrazo de esa señora que nos agradeció por estar. Esa misma mujer cuando nos volvíamos me dijo: muchacho, que Dios te bendiga. Eso me dio mucha fuerza para seguir adelante, sabiendo claramente hacia donde vamos”.