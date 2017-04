“Soy optimista en que podamos lograr un acuerdo en Azul que sea una opción clara”

< > “Hay una situación social y económica compleja, una inflación que todavía está en niveles altos y el gobierno no ha acertado en el rumbo”, evaluó Omar Duclós, en diálogo con este diario.

Lo expresó ayer al dialogar con este diario el dirigente del GEN al referirse al acuerdo que están trabajando con el Frente Renovador para la provincia y también en el nivel local. Con críticas hacia el actual modelo de Cambiemos y a la gestión de Bertellys, manifestó que “reivindicamos con mucha satisfacción la coherencia ideológica y de conducta”.

EL DATO:

El viernes 21 de abril Margarita Stolbizer va a estar en Olavarría y además de concretar algunas actividades públicas, encabezará una reunión seccional de toda la Séptima para debatir la definición de esta estrategia electoral frentista.

El pasado miércoles hubo un encuentro de los equipos del GEN y del Frente Renovador en el que analizaron los problemas económicos y sociales acuciantes en la Argentina.

El dirigente de Azul, Omar Duclós, forma parte de la mesa nacional del espacio que lidera Margarita Stolbizer, y ayer habló con este diario del acercamiento entre ambas fuerzas, aunque todavía no confirmó el frente, pero aseguró que las negociaciones están muy avanzadas.

Se refirió también a la actual situación en la Argentina con fuertes críticas al actual gobierno de Cambiemos, explicó los motivos por los cuales se acercaron al massismo; y además habló de Azul, de la gestión de Hernán Bertellys y de cómo impactará este acuerdo en el que están trabajando en el nivel local.

Consideró que en el país hay serias dificultades económicas y sociales; y de cara a lo que se viene en un año electoral, opinó que es el propio gobierno de Mauricio Macri el que está generando la grieta e intentando polarizar las elecciones.

En este marco, es que visualiza este frente en el que están trabajando como una alternativa posible y viable.

-¿Después de la reunión del miércoles se puede decir que hay acuerdo?

– Estamos avanzando en esa posibilidad para construir un frente amplio. Seguramente en el mes de mayo esto entrará en el momento de la definición. Este encuentro tuvo como finalidad analizar el escenario nacional y provincial, especialmente la situación económica y social que parecería que no está en la agenda mediática y oficial. Hay un deterioro social importante no sólo para quienes están fuera del sistema y en una situación de vulnerabilidad, sino también para quienes tienen un trabajo formal, pero que han perdido poder adquisitivo del salario; para aquellos que están en una situación económica precaria, para los que han perdido el empleo por la retracción económica que hay debido a que se redujo el consumo y por la competencia con productos importados. En definitiva, hay una situación social y económica compleja, una inflación que todavía está en niveles altos y el gobierno no ha acertado en el rumbo para superar esta situación. Muchos de estos problemas vienen de antes, pero a casi un año y medio de gestión lo que uno reclama es que comiencen a resolverse y que haya un cambio de tendencia.

-¿Por qué optaron por el Frente Renovador para generar políticas distintas al actual gobierno y diferenciarse del kirchnerismo, incluso habiendo sido blancos de críticas por este motivo?

-Toda integración demanda un esfuerzo y una disposición para acercarse al otro y compartir. Nosotros estamos ubicados en la oposición. Después del último proceso electoral está claro que con el massismo compartimos el rol de oposición y hemos asumido una oposición sensata y responsable, lejos de la postura que ha asumido el kirchnerismo que es el causante de muchos de los problemas que tenemos. Está claro que el kirchnerismo tiene una actitud de confrontación absoluta y no pueden disimular el deseo de que fracase el gobierno. Por otro lado, está el gobierno que ha tomado un rumbo que vemos no es el acertado, que deja mucha gente en el camino y fomenta un modelo que está beneficiando a muy pocos. En el medio queda un espacio muy amplio donde vemos que hay mucha gente desilusionada, algunos que apoyaron al kirchnerismo en la primera etapa y desilusionados con Cambiemos. Entonces, nuestra responsabilidad es generar una opción con capacidad de representar a estos sectores diversos que aspiran a una modelo de país diferente.

-¿Por qué no solos?

-Porque creemos que hace falta generar una opción que sea competitiva, que tenga el volumen de representación suficiente, con capacidad de influir en la toma de decisiones. Para nosotros sería la opción más cómoda, más fácil, ir solos. Nosotros no nos vamos con el massismo, no nos integramos al Frente Renovador, aspiramos a un acuerdo y esperamos que sea también junto a Libres del Sur y el Socialismo. Ya tuvimos la experiencia en 2015.

-Pero después de esa elección Stolbizer tuvo una especie de despegue, se hizo más presente en la política nacional y parte de la gente la reivindicó por denuncias que hizo y que eran ciertas.

-Es cierto que ella ha tenido una revalorización, pero creemos que no podemos asumir riesgos en que se disperse el esfuerzo de ofrecerles a los argentinos, y a los bonaerenses en particular, una oferta superadora. En 2015 Margarita, durante la campaña, tenía mucha repercusión, pero al momento electoral vimos que no se tradujo en el voto. En ese momento, pese a la polarización que se dio, Massa sacó aproximadamente un 20 por ciento. Vemos ahora un escenario de tercios y entendemos que ahí, complementándonos podemos hacer una propuesta que sea atractiva y competitiva. Y en el actual sistema de representación política ya no existen los partidos tradicionales. Hoy hay peronismo en los distintos frentes y en el gobierno de Cambiemos y hay militantes radicales también en los distintos frentes.

-Incluso hay radicales de Olavarría que estaban en Cambiemos y ahora se pasaron al GEN.

-Así es. No es el sistema deseado de representación. Nos gustaría un sistema más ordenado de partidos fuertes con una clara identidad, pero hay una crisis de los partidos políticos y entonces es la forma de generar una opción electoral con capacidad de llegar al poder y ese es el camino que hemos tomado.

-¿Usted está en la mesa chica que rodea a Stolbizer?

-Tengo una cercanía y formamos parte de un grupo que lleva adelante la estrategia. Nuestro perfil es horizontal. Trato de estar siempre en el lugar donde mejor puedo aportar.

La situación en Azul —

-¿Cómo están trabajando en Azul de cara a lo que se viene en materia electoral?, ¿Están hablando con Ulises Urquiza, con Diego Colman?

– Estamos teniendo diálogo con ellos, si bien hasta que no se cierre un frente a nivel provincial, son conversaciones informales. Soy optimista en que podamos lograr un acuerdo en el nivel local que sea una opción clara para los azuleños y para todo el distrito. Desde el GEN nos hemos constituido en una fuerza de la oposición que ha tenido una presencia clara. Hemos apoyado cuando era necesario y sido firmes cuando correspondía. En los últimos tiempos se ha venido dando una coordinación legislativa con el Frente Renovador como se dio en el nivel nacional.

-Acá en Azul hay una situación especial en el Concejo en el sentido que quien votó a Hernán Bertellys ahora está con Cambiemos y viceversa, los que votaron al GEN ahora están con el F.R y quienes apoyaron al massismo ahora están con el GEN y en el medio situaciones tales como que Ulises Urquiza viene de Bertellys. ¿Es un poco raro para el electorado?

–En Azul se da una confusión muy fuerte porque justamente se ha dado una defraudación manifiesta de la confianza de la voluntad popular.

-Pero de todos…

-No, hay situaciones muy distintas. Bertellys fue en la boleta de Frente para la Victoria, y hoy forma parte de Cambiemos. Nuestros concejales fueron elegidos de la misma manera que hoy ejercen la representación y nosotros para el nuevo proceso electoral estamos explorando un acuerdo con el F.R. No nos hemos ido del GEN a otro lugar, seguimos siendo GEN y hacia delante estamos analizando la posibilidad de integrarnos en un frente más amplio. Nosotros reivindicamos con mucha satisfacción la coherencia ideológica y de conducta.

-¿No considera que la pierden un poco ahora?

-No para nada. Vamos a mantener claramente nuestra identidad y vamos a mostrarle a la sociedad un conjunto de ideas. El gobierno pretende discutir el pasado y polarizar con el kirchnerismo, esa es la trampa a la que nos quieren someter.

GESTIÓN BERTELLYS: “HAY UNA MIRADA MUY SESGADA”

Durante el diálogo que Omar Duclós mantuvo con este diario también opinó sobre la actual gestión del intendente Hernán Bertellys.

Apuntó que hay “sombras” con “áreas abandonadas y una mirada muy sesgada de lo que debe ser un gobierno municipal”.

“Una mirada puesta exclusivamente puesta en el obra pública, donde también habría que profundizar el análisis sobre los procedimientos de contratación y la calidad de algunas obras”, evaluó.

Además de este sesgo en la visión, consideró que “hay un conjunto de áreas que están abandonadas, con servicios esenciales que están en una situación crítica”.

“El Intendente no puede justificar bajo ninguna herencia no poder arreglar las calles, no poder arreglar los caminos rurales, no haber podido ordenar EcoAzul que está en una situación deplorable y tener situaciones de mucha debilidad en el área social y en el área de salud”, expresó.

A su vez, sostuvo que es un gobierno municipal que “necesita de mucho control”.

NOSTALGIA

< > “Fue una de las destructora del Frente UNEN”, manifestó Duclós.

Duclós brindó asimismo su opinión respecto de la figura de Elisa Carrió ya que provienen ambos de la UCR y en su momento compartieron espacios políticos.

“Destaco su valentía, su actitud consecuente en algunos temas, pero también le marco la incapacidad para construir un proyecto colectivo social demócrata”, remarcó.

La acusó en este sentido de ser “una de las destructoras del Frente Amplio UNEN, donde nosotros teníamos todos las expectativas y hoy tal vez tendríamos un gobierno con una orientación diferente”.

Especificó que “en el 2014 cuando se presenta UNEN arrancamos con un piso del 20 por ciento y Macri tenía un 8 por ciento. Ella giró hacia la derecha y avanzó en la construcción de otro frente”.

“Optó por la construcción de Cambiemos que tiene una orientación muy distinta a la Carrió que nosotros apoyamos”, apuntó.