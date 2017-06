Taller de acuarela a cargo de la reconocida artista Elisa O´Farrell

La actividad es libre y gratuita y se desarrollará de 10 a 12. Está impulsada desde la Dirección de Cultura a través del Museo de arte López Claro, la Escuela de Bellas Artes y la UNTREF. Además, se realizará una muestra.

< > La Dirección de Cultura a través del Museo de arte López Claro, la Escuela de Bellas Artes y la UNTREF, invitan a concurrir a este taller de acuarela a cargo de la artista Elisa O´Farrell, quien a su vez, estará presentando una muestra titulada “Casas sin gente” en dicho museo.

La Dirección de Cultura a través del Museo de arte López Claro, la Escuela de Bellas Artes y la UNTREF, invitan a concurrir a este taller de acuarela a cargo de la artista Elisa O´Farrell, quien a su vez, estará presentando una muestra titulada “Casas sin gente” en dicho museo.

Se solicita inscripción previa al mail museolopezclaro@yahoo.com.ar ya que los cupos son limitados.

Sobre Elisa O´Farrel

Bs.As. 1981. Estudió en la Universidad Nacional de Artes (UNA). Participó de Intercampos III en Fundación Telefónica. Fue premiada con el Subsidio del Fondo Metropolitano y el Fondo Nacional de las Artes. Recibió el primer premio de dibujo de la Fundación Williams, el tercer premio del Banco Itaú y mención adquisición del Banco Central. Fue seleccionada en el premio Andreani y Fundación Klemm.

Expuso de manera colectiva en el Fondo Nacional de las Artes, en Estudio Abierto 06, en Fundación PROA y en la 7º Bienal del Mercosur, Puerto Alegre, Brasil; entre otras. Expuso individualmente en el C. C. Borges Contemporáneo (2006), en el C. C. de España (2009), en la Radio FM La Tribu (2009), en la Galería Fiebre (2013) y en el C. C. San Martin (2016).

Durante los años 2008/ 2010 trabajó como docente y directora artística del taller La Estampa que funciona en la Unidad nº3 de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Durante esos años el taller exhibió sus producciones en Expotrastiendas, ArteBA 09, Centro Cultural Recoleta y en la Secretaría de Cultura.

En el 2010 creó el proyecto Editorial Parador que funciona en tres hogares transitorios familiares. En los talleres se producen libros de literatura infantil.