Tarifas de luz: “Creemos que ya es hora de que la cuota de capital sea eliminada”

< > “Todos los problemas económicos financieros que soportaron las empresas distribuidoras durante 12 años, especialmente las cooperativas de la provincia, estuvieron lejos de solucionarse”, evaluó Rusciolelli.

Así lo aseguró a este diario el edil Omar Norte, autor del proyecto que aprobó el Concejo para pedir a la CEAL la eliminación de este concepto para morigerar el impacto de las tarifas en los usuarios, más teniendo en cuenta que es inminente otra readecuación. “Si se dan las condiciones de recomposición tarifaria que hagan sustentable la prestación del servicio, claramente la Cooperativa Eléctrica va a ir disminuyendo la cuota”, dijo el presidente de la CEAL al respecto.

EL DATO:

Omar Norte mencionó, ante la eventualidad que la eliminación de la cuota capital no pueda darse, un fallo judicial en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, donde, ante la demanda de un usuario de Necochea, plantea que entre los requisitos deberían estar que se notifique a cada usuario, con su firma y autorización, y estar esta cuota troquelada de manera separada. “Es que no debería impedir el pago de la factura, el no pago de la cuota capital”, indicó.

Esta semana que pasó volvió a formar parte de la agenda pública local el tema de las tarifas de electricidad a partir de un proyecto que presentó el edil Omar Norte del bloque del GEN y fue aprobado por la totalidad de los concejales presentes en la sesión ordinaria del martes pasado.

Cuál es el propósito de esta resolución: solicitar a la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda., la eliminación total del concepto que se percibe por “cuota capital”; así como que dé respuesta a la Resolución nro. 3.665/2016 (ver recuadro), relacionada con la reducción de sus costos operativos y adecuación de su estatuto social.

Norte y el resto de los integrantes de su bloque sostienen que esto es necesario ante el aumento tarifario eléctrico en la provincia de Buenos Aires registrado desde 2016 a la fecha.

De esta manera, consideran que es necesaria la intervención del Concejo en el sentido de solicitar medidas tendientes a contribuir a morigerar el impacto económico de esta tarifa.

La cuota capital se instrumentó a consecuencia del congelamiento de tarifas durante los últimos años para que las cooperativas eléctricas puedan compensar sus costos.

A partir del 2016 se vienen actualizando los valores tarifarios y en base a eso desde el Legislativo consideran que ya es tiempo de eliminar ese ítem.

Por el contrario, el presidente de la CEAL, Roberto Rusciolelli, habló con este diario y aseguró que aún poseen una situación deficitaria y que la intención es hacerlo paulatinamente y a medida que los cuadros tarifarios se vayan actualizando.

No hay que olvidarse que hay una readecuación tarifaria pendiente en la provincia para este año, cuya implementación es inminente.

El dirigente expresó no obstante que erradicar la cuota capital sería “lo ideal”, pero aún no es viable. Incluso consideró que hacerlo sería desconocer la realidad actual de las cooperativas prestatarias de este servicio.

“Pedimos la eliminación de esta cuota” –

Norte explicó por su parte que “estamos pidiendo a la cooperativa eléctrica que vea la posibilidad de la eliminación total de la cuota de capital, que es un concepto que se incorporó en el año 2004 ante el congelamiento de tarifas y que les permitió a las cooperativas de la provincia poder ser sustentables económica y financieramente, y afrontar los costos laborales y gastos corrientes”.

A raíz de la actualización de tarifas de 2016, “nosotros presentamos un proyecto consistente en solicitar la eliminación del 50 por ciento de la cuota capital”.

Relató que “48 horas después de haber nosotros anunciado desde nuestro bloque este proyecto, el Intendente y el presidente de la CEAL anunciaron su eliminación para los usuarios residenciales que consumen hasta 150 kw mensuales”.

Sobre este punto, Rusciolelli dijo a este diario que “eliminamos la cuota a todas las industrias de Azul, y la redujimos en el sector residencial”.

En tanto Norte, puntualizó que “es ilógico que se procedió a eliminar parcialmente a los contribuyentes, cuando el hecho de ser una cooperativa, debería propender a la equidad”.

Norte apuntó que en ese momento “pensamos que algo se había avanzado”, pero a un año de esta actualización de tarifas “creemos que ya es hora de que esa cuota capital se elimine”.

El impacto en las facturas –

El concejal advirtió que hay localidades donde se ha procedido esa manera y que el presidente del OCEBA “está marcando que las cooperativas deberían ir eliminándola porque el congelamiento de tarifas se ha flexibilizado”.

Al ser consultado sobre el impacto que este ítem posee en las facturas, Norte precisó que “depende del consumo, pero nosotros tenemos 60 casos relevados, y en algunos casos hay comercios que es el 50 por ciento del consumo. En otros el 30 o el 25, dependiendo de cada uno”.

Pese a lo enunciado, remarcó que hacen este pedido “siempre y cuando no se afecte la calidad del servicio”.

La postura de la CEAL —

Para saber cuál es la postura de la CEAL frente a esta solicitud, este medio consultó a Roberto Rusciolelli, quien en principio aclaró que este tema fue sobradamente tratado en la última asamblea de la cooperativa, donde se hizo un análisis exhaustivo de este régimen de cuota de capitalización, que es común a todas las cooperativas, y en particular de la entidad local.

“En esa asamblea los delegados autorizaron a la cooperativa a ir manejando la aplicación de la cuota en función de la evolución de la recomposición tarifaria que se puede llegar a dar”, contó.

En este sentido, puntualizó que la única recomposición tarifaria que hubo fue hasta ahora fue la de marzo del año pasado.

Con lo cual, aseguró que “todos los problemas económicos financieros que soportaron las empresas distribuidoras durante 12 años, especialmente las cooperativas de la provincia, estuvieron lejos de solucionarse”.

La intención es ir disminuyéndola –

Por distintos motivos, en el 2017 todavía no se ha operado aún una recomposición tarifaria.

“Lo que resolvió la CEAL es, a medida que se vislumbraba una recomposición tarifaria, ir gradualmente disminuyendo la cuota capital”, destacó Rusciolelli.

Al hacer referencia a la situación de la CEAL en cuanto a las tarifas y los costos que deben enfrentar, el presidente de la cooperativa, enfatizó que “tenemos que tener en cuenta que desde la última readecuación tarifaria, hubo una modificación importante también en la base tributaria de la masa de asociados porque estábamos trabajando con aproximadamente 1200 tarifas sociales, y se ampliaron a casi 6000”.

De esta manera, mencionó que “prácticamente quedó eximido de la cuota de capitalización un 25 por ciento del padrón de usuarios”.

No obstante, indicó que “si se dan las condiciones de recomposición tarifaria que hagan sustentable la prestación del servicio, claramente la Cooperativa Eléctrica va a ir disminuyendo la cuota”.

“Lo ideal sería eliminarla” –

“Obviamente lo ideal sería eliminarla, pero hay factores que hacen que no haya que tomar decisiones apresuradas”, subrayó.

Opinó entonces que “esto no se puede reducir a una expresión de deseos, si no existe el debido estudio y comprensión de la situación”.

Por eso entendió que este proyecto “es voluntarista” y en referencia a lo que se aludió en el Concejo que hay cooperativas que la han eliminado, dijo que son contadas y las que lo hicieron están arrepentidas porque “están en un una situación muy crítica”.

Fue más allá en el diálogo que mantuvo con este diario y comentó que “nosotros somos una de las cooperativas que tienen la cuota de capitalización más baja”.

Como dato final, señaló que tiene buena relación con el Legislativo, y que el problema es con un bloque en particular, o sea el GEN que hizo esta propuesta, a su entender “sin sustento”.

Concluyendo, apuntó que “las puertas están abiertas y acá no se le niega información a absolutamente a nadie como para que puedan comprobar el fundamento de las decisiones que se toman”.

NOTAS CRUZADAS SIN RESPUESTA

El Concejo Deliberante con fecha 5 de abril de 2016 aprobó por unanimidad la resolución 3665, mediante la cual solicitó a la Cooperativa Eléctrica de Azul que, ante las lógicas dificultades económicas de los azuleños, evalúe la factibilidad de reducir los costos operativos de forma que incidan lo menos posible en la facturación mensual del servicio eléctrico sin que esto implique una merma en la calidad de la prestación.

Desde el bloque del GEN señalaron que transcurrido más un año de esta resolución, el cuerpo no ha sido notificado por parte de la CEAL, de medida o decisión tendiente a reducir sus costos operativos.

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración especificó que los concejales que presentaron el proyecto no deben estar al tanto que con fecha 16 de junio del año pasado elevaron desde la cooperativa una nota al presidente del cuerpo con copia de la presentación realizada ante la gobernadora María Eugenia Vidal por las cinco federaciones que congregan a todas las distribuidoras bonaerenses, cuyo tenor advierte sobre la situación de emergencia por la que atraviesan las distribuidoras municipales.

En la misma hablan de la imposibilidad de hacer frente a los costos de abastecimiento, a inversiones y pago a proveedores, compromisos paritarios y cumplir en tiempo y forma con los tributos.

Rusciolelli informó que no tuvieron ninguna respuesta acerca de esta nota.