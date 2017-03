“Tenemos que cuidarnos entre todos”

Así se lo expresó durante la charla que mantuvieron con este diario Beto Hourcade, director de APS de la Comuna; Eduardo Vacca, de la agrupación motociclista Doblando Bielas; Marcelo Lobrundo, de Estrellas Amarillas; Alberto Masso, de Quijotes del Camino, Hugo Herrera, de la Cruz Roja, y Santiago Hourcade, de Defensa Civil. En la oportunidad se brindaron detalles acerca de una iniciativa que tiene como objetivo concientizar y prevenir a la comunidad respecto a la seguridad vial al circular en motos.

Desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud del Municipio se convocó a diferentes agrupaciones de motociclistas, al grupo Estrellas Amarillas de Azul, a la filial local de la Cruz Roja y al área de Defensa Civil de la Comuna para comenzar a desarrollar operativos de salud en torno a la problemática que tiene como principales protagonistas a las motos en nuestra ciudad. En ese contexto, el Comedor Magali fue el escenario elegido para desarrollar la primera reunión destinada a ultimar detalles respecto a la puesta en marcha de este proyecto. En ese lugar, EL TIEMPO dialogó con Beto Hourcade, titular de APS; Eduardo Vacca, de la agrupación Doblando Bielas; Marcelo Lobrundo, de Estrellas Amarillas; Alberto Mazzo, de Quijotes del Camino, Hugo Herrera, de la Cruz Roja, y Santiago Hourcade, de Defensa Civil.

Tres personas por día se atienden en el Pintos por accidentes de motos

En principio Beto Hourcade comentó que “esta iniciativa tiene como objetivo principal realizar operativos de salud en torno al tema de las motos, con las cuales tantas problemáticas tenemos en la ciudad”.

Al explicar de qué se trata este proyecto, el director de APS expuso que “no va a participar ni la Policía de la Provincia, ni la Local, ni el área de Tránsito del Municipio; vamos llevar a cabo operativos para concientizar, especialmente a los jóvenes, en todo lo que tenga que ver con prevenir los accidentes de motos”.

“Vamos a instalarnos en puntos estratégicos de la ciudad para entregar folletos, mostrar algunos carteles con imágenes muy fuertes y dejarles un mensaje para que entiendan que si pasa algo después sufre toda una familia o quedan patologías graves por accidentes”, acotó el funcionario comunal.

Asimismo, Hourcade informó que las estadísticas indican que por día –aproximadamente- se atiende a tres personas por accidentes de motos en el Hospital Pintos. “Y deben ser más, porque de las instituciones privadas no tenemos estadísticas y en otros accidentes se ocasionan lesiones leves y no llegan a ningún centro de salud”, destacó también.

“Tomar las ideas que se han implementado en otras ciudades”

A su turno, Eduardo Vacca señaló que “la idea es volcar un poco la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años quienes hemos andado mucho en moto. Y después de haber recorrido gran parte del país, tratar de tomar las ideas que se han implementado en otras ciudades con problemáticas muy parecidas a las de Azul”.

En ese sentido, el integrante de la agrupación “Doblando bielas” mencionó “el caso de Trenque Lauquen, donde pudieron lograr cortar con el tema de accidente de motos, y diferenciar bien dos grupos: el de los chicos que andan muy fuerte (hoy cualquier motito levanta mucho; y es común la inconciencia de andar haciendo willy y demás) y el de las mamás o los papás que van a buscar a los chicos a la escuela y se pueden ver hasta tres o cuatro chicos que van en una moto”.

“El objetivo es concientizar, hablar, mostrar y tratar de aportar las soluciones que tomaron en otros lados para ver si -copiando bien- podemos terminar con este flagelo que tenemos”, consideró Vacca.

“Para tres personas aún no se inventó ninguna moto”

Posteriormente, Marcelo Lobrundo hizo hincapié en que “estamos aquí tratando de sumar todo lo que recogemos en las distintas ciudades a las que vamos. En varios distritos no se puede decir que controlaron la problemática -porque no se puede controlar todo lo que haga una persona- pero sí, por ejemplo, se aumentó el uso de casco (en Casilda, Santa Fe, lo usan hasta los que transitan en bicicleta) y se respeta el tema de que en un ciclomotor viaja una sola persona y en una motocicleta pueden ir hasta dos…para tres todavía no se inventó ninguna, eso tiene que quedar claro”.

“Por eso nos sumamos a este proyecto, para ver si entre todos podemos hacer algo para que no haya tantos siniestros viales”, refirió el integrante del grupo Estrellas Amarillas de Azul.

“Creo que esta iniciativa va a dar resultado”

Posteriormente, Alberto Mazzo remarcó que “los Quijotes del Camino, organizadores del moto encuentro de Semana Santa, no podemos dejar de colaborar con este proyecto para que -de una buena vez por todas- la gente tome conciencia, los chicos más que nada, de andar despacio, de usar el casco, de tomar precauciones”.

“A veces uno siente culpa ajena al ver a un matrimonio con un bebé y otro chico atrás en la moto. Y además, los accidentes los pagamos todos”, acotó Mazzo y añadió que “creo que esta iniciativa va a dar resultado”.

“Se apunta a lo preventivo”

En otro tramo de la entrevista el que tomó la palabra fue Hugo Herrera, quien dio a conocer que la Cruz Roja tiene un plan estratégico que dura cuatro años -comenzó en 2016 y finaliza en 2019- en el cual figura el ítem sobre seguridad vial en lo que tiene que ver con el área de promoción de la salud.

En ese aspecto contó que en años anteriores han trabajado en el encuentro de motos y con el grupo Estrellas Amarillas respecto a la prevención sobre “alcohol cero”.

“Nos han mandado antiparras especiales que simulan un grado de alcoholemia bastante alto y hemos realizado tests para que la gente perciba lo que significa conducir con alcohol en sangre”, comentó Herrera.

“Desde Cruz Roja se apunta a lo preventivo para no tener que pasar después a la parte activa de tener que trabajar en accidentes”, expresó el referente de la filial local de esa organización, quien además celebró esta iniciativa a realizarse en conjunto con el impulso de la Dirección de APS de la Comuna.

“Nos tenemos que cuidar entre todos”

Por último, Santiago Hourcade resaltó que el equipo de Defensa Civil del Municipio se sumó activamente a la iniciativa de Atención Primaria.

“Yo vengo de trabajar en emergencias y conozco muy bien de lo que se está hablando. Vengo de estar 25 años trabajando en estos temas. Creo que tenemos que cuidarnos entre todos, razón por la cual este plan de prevención es muy importante en se sentido”, concluyó.

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De esta iniciativa participan la Dirección de APS; las agrupaciones de motociclistas La Hermandad, Doblando Bielas y Quijotes del Camino; la agrupación Estrellas Amarillas de Azul; la filial local de la Cruz Roja, el área de Defensa Civil y familiares de víctimas de tránsito.

En la reunión organizativa se acordó el siguiente cronograma para realizar los operativos de salud:

– Plaza San Martín: jueves 9 a las 17 horas.

– Escuela de Educación Media N° 6: jueves 16 a las 16 horas.

– Escuela N° 2: miércoles 22 a las 16 horas.

– Escuela N° 14: miércoles 29 a las 16 horas.

Asimismo se destacó que continuará a lo largo del año en otros lugares estratégicos como la Costanera o el Balneario Municipal.

Cabe remarcar que estas jornadas se realizarán con personal de Atención Primaria y se abre la convocatoria a otros motociclistas y familiares de víctimas de tránsito.