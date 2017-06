“Tenemos todas las expectativas puestas en esta exposición”

Lo afirmó la directora del Museo de Arte López Claro en relación a la muestra “Casas sin gente” de Elisa O’Farrell. Quedará inaugurada mañana en la entidad y al día siguiente la artista dictará un taller en la Escuela de Bellas Artes.

< > Una de las obras que se expondrán mañana en el López Claro de la muestra “Casas sin gente”. GENTILEZA CLAUDIA BOGLIANO

Mañana viernes a las 19,30 horas en el Museo de Arte López Claro, dependiendo de la Dirección de Cultura de Azul, quedará inaugurada la muestra “Casas sin gente”. Se trata de una presentación de acuarelas de la artista Elisa O’Farrell. Dicha exposición está organizada por la Escuela de Bellas Artes, la UNTREF y dicho museo.

Se informa además que el sábado posterior a la inauguración, la artista desarrollará un taller de acuarela en la Escuela de Bellas Artes.

Para conocer más sobre esta muestra EL TIEMPO dialogó con la directora de la entidad donde se desarrollará la muestra, Claudia Bogliano.

Una particular muestra

En principio contó que “´Casas sin gente` es una serie de acuarelas que representan imágenes de diferentes vidrieras de mueblerías ubicadas en la Avenida Belgrano de Buenos Aires. En estas representaciones la artista recrea las escenas de interiores ideales montados en las vidrieras de las mueblerías sobre imprimiendo en ellas el reflejo de lo que ocurre en la calle”. Amplió “este encuentro entre el exterior urbano y interior doméstico cuestiona las diversas escenas que buscan seducir al transeúnte a la vez que nos ofrece un comentario crítico sobre la problemática del acceso a la vivienda”

Sostuvo que “estamos organizando esta muestra junto a la Escuela de Bellas Artes y a la Universidad 3 de Febrero UNTREF, de Capital. Esto surge porque tengo un estrecho lazo con la Directora de Bellas Artes y una docente de la Universidad”.

Recordó que “el año pasado también hice una muestra articulada entre tres instituciones y salió todo muy bien”.

Entonces “viene una acuarelista y trajimos 9 obras en grandes formatos en acuarelas de 1,60 por 1, 40. Son preciosas, ella trabaja la acuarela muy bien”.

Explicó que Elisa O’Farrell “hará una visita guiada a través de las nueve obras y contará la manera particular que tiene de trabajar, entonces está bueno que la gente interesada se quede a la muestra por ese motivo”.

Por otra parte, Bogliano continuó informando que el sábado a la mañana realizarán un taller de acuarela en la Escuela de Bellas Artes “y tuvimos que agrandar el cupo”. “Primero eran veinte los alumnos que se inscribieron, después veinticinco y quedaron diez afuera. El tema no es el espacio, sino poder atender a todos”.

Así que “tenemos todas las expectativas puestas en esta exposición”.

Cabe destacar que esta es una de las tantas muestras de excelente calidad a las que nos tiene acostumbrado el Museo López Claro.

Sobre Elisa O´Farrel

Bs.As. 1981

Estudió en la Universidad Nacional de Artes (UNA).

Participó de Intercampos III en Fundación Telefónica. Fue premiada con el Subsidio del Fondo Metropolitano y el Fondo Nacional de las Artes. Recibió el primer premio de dibujo de la Fundación Williams, el tercer premio del Banco Itaú y mención adquisición del Banco Central. Fue seleccionada en el premio Andreani y Fundación Klemm.

Expuso de manera colectiva en el Fondo Nacional de las Artes, en Estudio Abierto 06, en Fundación PROA y en la 7º Bienal del Mercosur, Puerto Alegre, Brasil; entre otras. Expuso individualmente en el C. C. Borges Contemporáneo (2006), en el C. C. de España (2009), en la Radio FM La Tribu (2009), en la Galería Fiebre (2013) y en el C. C. San Martin (2016).

Durante los años 2008/ 2010 trabajó como docente y directora artística del taller La Estampa que funciona en la Unidad nº3 de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Durante esos años el taller exhibió sus producciones en Expotrastiendas, ArteBA 09, Centro Cultural Recoleta y en la Secretaría de Cultura.

En el 2010 creó el proyecto Editorial Parador que funciona en tres hogares transitorios familiares. En los talleres se producen libros de literatura infantil.