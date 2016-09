“Tenemos un pueblo pobre con una Cooperativa Eléctrica rica”

< > El Dr. Aníbal Bocchio y la concejal Viviana del Río hablaron sobre los alcances de esta iniciativa que será tratada en el seno del Legislativo.

Lo expresó al referirse al pedido de informes que elaboró la concejal Viviana del Río y que ya cuenta con la firma de la mayoría de los bloques donde le reclaman a la CEAL por presuntos incumplimientos en la provisión del servicio. “Creemos que hay múltiples incumplimientos”, aseguró advirtiendo que la situación se agravará por la reacción que tendrá la gente frente al tarifazo que se viene.

Concejales de todas las fuerzas que componen el Legislativo local firmaron un proyecto de comunicación que será tratado en la próxima sesión que se realizará en Cacharí el martes con el objetivo de solicitar un informe detallado a la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. ante incumplimientos en la distribución de energía domiciliaria, para comercios e industrias.

Puntualmente están solicitando que se informe sobre los cortes de energía imprevistos y de una duración de más de una hora sin indemnizar a los comerciantes mayoristas y minoristas que venden productos perecederos, los que al perder la cadena de frío deben descartarse con la pérdida total de su valor.

De acuerdo a los datos que han recabado, ante los reclamos a la cooperativa, muchos verbales y otros por escrito, solo han logrado ser indemnizados en un mínimo porcentaje que no excede el 10 por ciento del total.

De hecho, expresaron en el texto del proyecto que “el Concejo Deliberante ha recibido quejas de múltiples vecinos respecto de numerosos incumplimientos de la cooperativa en la distribución de la energía”.

En este sentido, piden que se detalle la cantidad de reclamos recibidos y respuestas brindadas.

En segundo término, solicitan se informe la cantidad de kilowatts entregados a los domicilios y empresas.

El dato que poseen es que “la cantidad de kilowatts entregados en muchos momentos del día resulta muy superior a los 220 volt, según mediciones exactas con equipos digitales”.

Multas del OCEBA

Además, están promoviendo que se comunique al Concejo sobre la veracidad de los incumplimientos de la CEAL en la distribución de energía que provocaron serias multas del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aries (OCEBA) que “las paga el pueblo de Azul”, expresaron al respecto.

Según lo informaron los ediles firmantes del proyecto (Viviana del Río, Juan Sáenz, Pablo Yannibelli, Erica Torena, Guillermo Vieta, Claudio Molina, Santiago Zaffora, Francisco Gayani y Estela Cerone) el OCEBA informó que en los últimos años aplicó a la cooperativa local 8 sanciones por faltas de seguridad industrial. El monto acumulado en multas ronda los 300.000 pesos.

Un servicio concesionado

Para hacer este pedido los integrantes del Concejo se basan en que corresponde a la Municipalidad de Azul la distribución de la energía eléctrica en el Partido de Azul, quien por medio de un contrato de concesión cede esa función a la Cooperativa Eléctrica de Azul por un plazo de 15 años, los cuales vencieron en 2012 y por eso está vigente una prórroga de 10 años que vence en el 2022.

En ese contrato se establecen las obligaciones de la concesionaria, entre las que se encuentra la de satisfacer las demandas de energía requeridas para los usuarios, con el valor estipulado y no mayor, siendo pasible de sanciones y hasta de la rescisión del contrato.

“Serios problemas”

Pero para conocer más en profundidad acerca de la iniciativa presentada, este diario habló con la concejal Viviana del Río, autora del proyecto, y con el Dr. Aníbal Bocchio, profesional que la asesoró para su confección.

“Era una inquietud que había lanzado hace aproximadamente un mes de que realmente el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica no era el óptimo y había serios problemas, y que ahora con el tarifazo que se viene se van a agravar por el efecto que tendrá en la gente”, apuntó el abogado.

Posteriormente, la edil se interesó en la temática y le solicitó una mano “por los años que tengo como abogado, porque estuve 15 años en la Municipalidad, 10 años en el Concejo, fui presidente del Deliberante, y cuatro años me desempeñe como secretario Legal y Técnico del intendente Barberena; eso me hace tener una idea de cómo se maneja esto, fundamentalmente saber que la distribución de la energía no es propiedad de la cooperativa, es función del municipio”.

El servicio está concesionado y en el contrato “se prevén los incumplimientos de la concesionaria y multas muy serias que van del 10 al 30 por ciento de la facturación”.

“Múltiples incumplimientos”

“Creemos que hay múltiples incumplimientos”, aseguró Bocchio mientras sostuvo que “los más importantes que vemos son los cortes que existen permanentemente sin avisar que trae aparejado un problema muy serio, especialmente para los pequeños comerciantes”.

Otro problema que mencionó es que “están enviando un voltaje superior a los 220 kilowatts. Hay momentos que entran en los comercios y en los domicilios 240 y eso hace que se quemen los electrodomésticos”.

Bocchio agregó que “así las cosas, la CEAL ha sido sancionada por OCEBA en 8 oportunidades con plata que la paga el pueblo, no la pagan los administradores que ganan 100.000 pesos por mes”.

Subrayó entonces que “todas estas cosas muestran que la cooperativa tiene un déficit funcional y no está invirtiendo en lo que tiene que invertir: en mantener los cables y las subestaciones”.

Y manifestó que “tenemos un pueblo pobre con una cooperativa rica”.

El rol del Concejo

Además del OCEBA, el municipio a través del Concejo debe controlar a la concesionaria del servicio eléctrico.

En este marco, el profesional anticipó que “independientemente a lo que contesten frente a este pedido de informes, los concejales van a tener que pedir abrir los libros y ver la contabilidad porque no creo por ejemplo que puedan gastar 5.000 pesos por mes cuando todas las cooperativas gastan millones en seguridad industrial y mantenimiento de los equipos”.

Apuntó que “los números no están en ningún lado para ser consultados y hay que tener en cuenta que manejan un presupuesto tres veces superior al de la Municipalidad de Azul”.

A propósito de esto, remarcó finalmente que “los concejales son los idóneos para el reclamo y para hacer cumplir la concesión y en el caso de que no se cumpla, tomar las decisiones que van desde multas o hasta la rescisión del contrato”.

PRESUNTA IRREGULARIDAD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

< > En el texto del proyecto hablan sobre deficiencias detectadas en esta materia.

Una de las cuestiones que motivaron este pedido de informes en el Concejo fue la cuestión de la seguridad industrial debido a que tienen información sobre serias irregularidades en las que habría incurrido la CEAL en esta materia.

Por eso, como cuarto punto en el pedido de informes se requiere a la Cooperativa Eléctrica que informe sobre la seguridad industrial que exigen el Decreto Ley 351/79 y la Ley 1338/96.

Es que por estas normativas se existe la obligatoriedad de que haya un ingeniero a cargo de toda la industria superior a los 150 empleados y la cooperativa tiene más de 200 y además “realiza una tarea sumamente peligrosa”.

En torno a esto, desde el Concejo piden a través de este proyecto que confirme si “esta tarea fue realizada en los últimos 3 años los días lunes, miércoles y viernes durante 7 horas de jornada por Emiliano David Muñoz de 28 años y que no posee título universitario alguno; que se hallaba en negro, ganando un sueldo de 7050,00 pesos, cuando los sueldos de los empleados de la cooperativa rondan los 40.000 pesos”.

Afirman asimismo que “el trabajador se hallaba totalmente en negro”.

En tanto, aseguran que “el señor Muñoz no podía trabajar como responsable de la seguridad de la Cooperativa Eléctrica porque no poseía tampoco el reconocimiento de la resolución nro. 313 de 1983”.

Los concejales fueron más allá y consignaron que “esta situación tan irregular dio lugar a un juicio laboral de aproximadamente 2 millones de pesos (que tramita por ante el Tribunal de Trabajo de Azul) que seguramente deberán pagar los vecinos de Azul, respondiendo por negligencias graves de quienes manejan la entidad, que incumplieron presuntamente leyes vigentes”.

Sobre este punto, el Dr. Bocchio sostuvo, al hablar con este diario, que “la seguridad industrial, que es obligatoria en estos casos, tendría que estar en manos de ingenieros especializados”.

PREOCUPACIÓN POR LO QUE SE VIENE

< > La concejal del unibloque “Construcción Renovadora”, Viviana del Río, autora del proyecto.

“Le estamos pidiendo a la Cooperativa informes sobre estas cuestiones porque también nos preocupa a partir de ahora con este tarifazo cuáles van a ser las conductas de la CEAL hacia la sociedad porque todos somos socios”, expresó la concejal Viviana del Río a este diario.

También planteó su preocupación por los reclamos que reciben en el Concejo Deliberante de los vecinos por negligencias que son desatendidas.

La edil consideró que “el tema que se viene es que será competitivo el alquiler, con lo que se tendrá que pagar por la energía. Un comerciante tendrá lo mismo de alquiler que para solventar un servicio, y eso es ilógico”.

Por otro lado, Viviana del Río explicó que “queremos saber si la Cooperativa va a quitar la cuota capital porque eso significa para el usuario un montón de dinero extra”.

“La cuota capital se comenzó a aplicar a partir del año 2012 por esto de que las prestadoras no podían aumentar las tarifas. En los domicilios incide desde los 100 a los 200 y pico de pesos y mucho más en los comercios”, añadió.

Puntualizó además que “estamos hablando de mucho dinero y esa cuota capital cuando se permitió el aumento, se dijo que se sacaba y que era por lo único que uno podía luchar. Pues la Cooperativa Eléctrica cuando hizo el primer aumento no lo hizo, y puso cuota resolución asamblea número tanto y es lo mismo”.