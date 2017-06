Tomar recaudos “para que los perros estén en buenas condiciones”

< > NACHO CORREA

Así se lo indicaron María Cristina Alurralde y María de los Ángeles Lupiano, integrantes de la Asociación Refugio Canino Azuleño, quienes expresaron su preocupación porque el Municipio está trasladando perros callejeros a los caniles que tiene la ONG, pero que no son de su propiedad, razón por la cual el pedido no se relaciona con que no se lleve allí a los animales sino que se lo haga en un contexto acorde. “Los pocos caniles que hay -son 20- no alcanzan para alojar 100 perros. Está totalmente colapsado”, dijeron.