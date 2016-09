Torneo de “perros” y una tarde con Batistuta  

En La Camila, durante el pasado fin de semana, la actividad se extendió desde el jueves hasta el domingo. Juan y Juanita Louge “ladraron” mejor que el resto. Las disputas para hoy y mañana pasan por los 18 medal play y los 9 hoyos clásicos respectivamente. Gabriel Omar ahora es el “Batigolf”.

< > Juan María Louge y Juanita Louge, ganadores del torneo de “perros”. GCA

Con tres competencias oficiales, más un torneo de “perros” (principiantes), se completó una pequeña colección golfistica en La Camila, sobre una cancha que ha soportado las inclemencias del invierno y que aguarda, impaciente, la benevolencia de la primavera a la vera de la Ruta Nacional N° 3.

El jueves 25, tras 9 hoyos, Aurelio Del Cerro se constituyó en el ganador de la jornada con 34 golpes, seguido por Luis Cascella –34,5– y María Luppi –35,5 golpes netos–.

El sábado el recorrido fue de 18 hoyos en la modalidad medal play, y en esta oportunidad sólo dos aficionados lograron bajar el par de la cancha: el ganador, Graciano Guerendiain, con un excelente neto de 64, con ventaja de cuatro golpes sobre su escolta Javier Degue (68), y por 6 golpes a José Gau; Jorge Schechtel y María Luppi, ubicados del tercero al quinto respectivamente, definieron sus posiciones por desempate automático.

Ya en la jornada del domingo, durante la mañana se llevó a cabo la actividad dirigida a quienes les interesa saber de qué se trata este deporte, con la concurrencia de casi una treintena de “noveles golfistas”, que fueron acompañados y aconsejados por los matriculados que se prestaron para tal fin.

Luego de 5 hoyos de “competencia” en donde se alternaban golpes entre novicios y tutores, la pareja de Juan Louge y su pequeña Juanita consiguió instalar en el leaderboard sus 24 golpes, insuperables por el resto de las parejas.

Por la tarde del mismo 28, volvieron los matriculados a jugar sobre 9 hoyos, con el triunfo de Ignacio Ricaurte firmando una tarjeta de 33 golpes netos (35 gross).

Segundo quedó Aurelio Del Cerro, con 35 y tercero Mario Godoy, con 37.

Próximas competencias

Desde el Comité de Torneos se informa que se continúa jugando, cada jueves, el clásico 9 hoyos por golpes. Mientras que para el día de hoy se han programado 18 medal play, la jornada dominguera anuncia que se reiterarán los 9 hoyos habituales para esa jornada.

Además, se anuncian para el fin de semana de los días 10 y 11 de septiembre dos actividades por demás interesantes como son: el torneo “Nosotros le ganamos a los campeones del club”, en el que bajo la modalidad Fourball clásico, se desafía a los últimos campeones del GCA Claudio Carozzi y Leonardo Bely; y una nueva oferta para los “perros” durante la jornada del domingo, aprovechando, no solo la cancha, sino también las remozadas instalaciones del club house.

Para consultas e informes, pueden pasar por secretaría del club en ruta 3 km 298,5 o llamar al (02281) 433400 de 12 a 18 hs. de martes a sábado.

No pudo ser

La tormenta eléctrica desatada en la madrugada del sábado 27 impidió que se jugara la vuelta final del Torneo Clasificatorio de la AAG, que se estaba desarrollando en el Cañuelas Golf Club. En esta instancia, un equipo del Golf Club Azul buscaba instalarse entre los 12 mejores de la Argentina y acceder al Nacional en 5ta o 6ta categoría.

Tras el primer recorrido, Facundo Paladino, Agustín Prado, Emilio Mundo y el capitán Juan Louge, ubicaron al club en un expectante 16° lugar, a 3 golpes de la chance de clasificar. Pero el clima impidió la revancha de la vuelta de cierre, por lo que se generó una coyuntura beneficiosa de clasificación sólo para los, hasta ese momento, mejores 12 de los primeros 18.

Completaron el plantel Ignacio Ricaurte y Daniel Balcedo, quienes iban a jugar durante la jornada suspendida.

JUGAR AL LADO DE GABRIEL BATISTUTA

No todas fueron malas para la delegación azuleña en Cañuelas, ya que el destino quiso que el representante del San Jerónimo Rey Golf Club, Gabriel Omar Batistuta, formara parte del treesome que integró Juan Louge.

El ex jugador de Newell’s, River, Boca, Fiorentina, Roma y la Selección Nacional, con sus 2 golpes de hándicap, compartió la jornada con uno de los nuestros. Louge aprovechó su muro de Facebook para intentar rememorar las sensaciones de ese momento con el estupendo goleador. Juan contó: “Aparte que me ganó por 4 golpes, el Bati me pidió una selfie en pleno partido y bueno accedimos los dos jaja. Que buen tipo y que humildad, nos la pasamos hablando de alguna anécdota de él, de vacas ya que se dedica a la ganadería y de pesca. Qué más puedo pedir… la verdad un afortunado”.