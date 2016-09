Transporte público: piden prórroga para el servicio alternativo vigente

El pedido es promovido por los barrios y los estudiantes. Actualmente hay un servicio que recorre desde Villa Piazza hasta la zona el barrio Güemes y el campus universitario a partir de un convenio provisorio que se hizo hasta que salga la licitación definitiva. Como los tiempos se han extendido la solicitud es para que el Ejecutivo lo mantenga, al menos, hasta que terminen las clases.

< > El pasado lunes se concretó una nueva reunión del comité de transporte en el recinto del Concejo Deliberante. PRENSA CONCEJO DELIBERANTE

EL DATO: La próxima reunión del comité de transporte será este lunes, a las 11 horas, con el objetivo de analizar lo expuesto por el Ejecutivo y abordar el resto de las temáticas que son necesarias para llevar adelante el proceso licitatorio.

Días pasados se realizó una nueva reunión en el recinto del Concejo Deliberante del Comité de Transporte con el objetivo de avanzar en el llamado a licitación para el recorrido que quedó sin efectivizarse a partir de la quiebra de la empresa El Libertador.

En la oportunidad, estuvieron presentes los concejales Erica Torena, Claudio Molina y Estela Cerone. En representación del Departamento Ejecutivo estuvieron el subsecretario de Gobierno, Marcos Turón; el director de Planeamiento, Carlos Montagna y el colaborador del área, Eduardo Suárez.

También, participaron representantes de comisiones vecinales, facultades e institutos terciarios.

Los referentes vecinales les plantearon a Turón la necesidad de realizar una prórroga hasta el mes de diciembre del convenio paliativo que se realizó con la empresa La Unión, teniendo en cuenta que los plazos de la nueva licitación son mayores al estipulado por el contrato actual.

En este sentido, desde el Ejecutivo se comprometieron a analizar el pedido realizado asegurando que no dejarán sin servicio a los estudiantes y a los vecinos de los barrios de la ciudad.

Por otra parte, se puso a consideración de los presentes el borrador de pliego de bases y condiciones generales y particulares para la prestación del Servicio de Autotransporte Público Urbano de Pasajeros.

En este sentido, el Director de Planeamiento, Carlos Montagna, indicó que “en las encuestas que se realizaron surgieron dos temas fundamentales que son la frecuencia y el tiempo, es por esto que estamos planificando para poder mejorar esas dos variables”.

El ingeniero precisó además que “se pensó en recorridos directos y organizar todo el sistema vial, es decir, actuar sobre los dos elementos a las vez”.

Montagna explicó que se les envío a los concejales un proyecto de ordenanza que servirá como base para el tratamiento de la problemática en la ciudad.

“Trajimos un proyecto de ordenanza que va a ser el insumo para uno nuevo. Además, seguimos investigando cómo funciona el sistema de la SUBE ya que va a ser obligatorio. Pero, también, debemos tener en cuenta que hay cosas en las que hay que comprometerse como administración como es el mantenimiento de las calles”, dijo.

Respecto al ordenamiento en el recorrido de los colectivos, los funcionarios señalaron que el sistema completo se basa en hacer un esquema de trasbordo y tener paradas esquina por medio o cada 3 cuadras.

Pedido de prórroga

Luego de la reunión el dirigente vecinal Marcelo Ibarra habló con este diario y recordó en principio que “se trata de una problemática que no es de ahora, que viene que muchos años, pero al menos se logró un recorrido alternativo hasta que salga la licitación”.

Por su parte, otra de las referente del Plenario, Dora Villarreal, evaluó que se trató de un “reunión positiva porque fue el funcionario que nos explicó cuáles son los mecanismos de acción, cómo van a actuar y cuáles son las problemáticas fundamentales, que son el recurrido, la frecuencia, la cantidad de tiempo y el trasbordo”.

Ibarra también consignó que “lo que se dejo ver desde el Ejecutivo durante la reunión fue que venían con dificultad lo que nosotros le pedimos como plenario, junto a los estudiantes, que fue la prórroga porque no vamos a llegar con la licitación y la idea de ellos, según percibimos, no es prorrogar este servicio porque tienen un gasto muy importante, y no hay corte de boletos”.

“El transporte es un derecho”

El referente de Plaza Oubiñas remarcó entonces que “nosotros decimos que no es un gasto, es un servicio y es un derecho”.

En este sentido, puntualizó que hay concejales que no forman el comité de transporte y están de acuerdo con el Ejecutivo y por eso temen que se pueda cortar.

“Queremos que los concejales voten esta propuesta de prorrogar por 90 días más este servicio alternativo”, advirtieron los dirigentes al hablar con este diario.

Este convenio tiene vigencia hasta el mes de octubre y desde los barrios y los estudiantes están promoviendo que continúe, al menos, hasta que terminen las clases.

La dirigencia barrial volvió a asistir asimismo en el reclamo por el estado de las calles de tierra para que pueda pasar el colectivo.

Hay dos casos puntuales: uno en el barrio Urioste, y otro en el barrio Perón, por la calle 98 que no está transitable. “Estuvo el compromiso y nunca se ocuparon”, aseguraron.