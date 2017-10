UN DÍA COMO HOY: Efemérides de Azul

-DÍA DE SAN EUSEBIO

-2012. Dos muertos y 1.900 evacuados en Buenos Aires y el conurbano por temporal de lluvia.

Todo sucedió entre las 3 y las 9 de la mañana cuando en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano cayeron alrededor de 81 milímetros de agua, una medida histórica para el mes de octubre. Dos personas fallecieron por incidentes relacionados con el anegamiento y el desborde de ríos y arroyos, mientras se calculaban unos 1900 evacuados en territorio bonaerense. En la Ciudad flotaron y se encimaron varios autos, unos sobre otros, en los barrios de Belgrano, La Boca y Parque Chacabuco; hubo cortes de luz, subtes paralizados, semáforos descompuestos y liquidaciones “de temporal” en negocios de calzado, ropa y telas. Dos viviendas se derrumbaron parcialmente en Constitución. Y en medio del caos una ambulancia no pudo atender el parto de una joven de 18 años en el inundado barrio de Villa Centenario, en Lomas de Zamora, donde Agustín, de 3 kilos, tuvo como partera a su abuela.

-2009. Anuncian la Asignación Universal por Hijo para desocupados y trabajadores en negro.

Se implementó gracias a un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se informó que estaría disponible, desde diciembre, para unos cinco millones de chicos pertenecientes a familias de desocupados o que trabajan en la economía informal y que tienen la obligación de presentar los certificados de vacunación, control sanitario obligatorio y escolaridad. La Presidenta afirmó que “es un acto de estricta reparación, pero será un acto de justicia cuando cada padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa”.

-2004. La Justicia determina que se armó una pista falsa en la causa AMIA.

El juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja participaron del armado de una pista “insostenible” para “responder a las demandas de la sociedad”. Esta es la conclusión fundamental de las más de 4000 carillas de los fundamentos del caso AMIA. Todos los acusados fueron absueltos porque existió ese acuerdo para sembrar una pista falsa, pero además, en base al derecho a la verdad, los jueces se encargaron de detallar en forma extensísima que no hay evidencia alguna de que el armador de autos truchos Carlos Telleldín haya sabido que la camioneta que él vendió se iba a usar para un atentado y que tampoco hay prueba alguna de que se la haya entregado a los policías bonaerenses acusados.

Los magistrados sostuvieron que a mediados de 1995, luego de una reunión entre Corach y Galeano, se puso en marcha el plan para responsabilizar a Telleldín y los policías bonaerenses, en el que contaron con la participación de Anzorreguy, que aportó dinero y silencio sobre la maniobra, y Beraja y los fiscales que conocían lo que se estaba haciendo. Por otra parte, el Estado argentino, durante el gobierno de Carlos Menem, exhibió negligencia, desinterés y desidia, al punto de que nunca se trató seriamente la investigación del atentado ni se pusieron en marcha verdaderas políticas para prevenir un nuevo ataque en la Argentina.

-1992. Muere Ramón Luis de Olivera Cézar.

Abogado, diplomático, escritor y periodista, colaborador de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras, fue autor de “Gloria sin huella”, “Technique de la guerre oculte” y “Sylvie et le Kremlin”, publicados en París por Flammarion bajo el pseudónimo de Alexis Martin.

-1988. La Iglesia difunde un documento crítico al gobierno de Alfonsín.

Con los ánimos crispados por la promulgación de la ley de divorcio, la conferencia episcopal da a conocer un documento cuestionando las políticas educativas del gobierno del doctor Raúl Alfonsín.

-1986. River gana su primera Copa Libertadores.

En el Monumental, y con gol de Juan Gilberto Funes, el equipo dirigido por Héctor “Bambino” Veira alcanzó la deseada Copa Libertadores. Los “Millonarios” se alinearon con Nery Pumpido, Jorge Manuel Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri, Alejandro Montenegro, Héctor Enrique, Américo Gallego, Norberto Alonso (Daniel Sperandío), Antonio Alzamendi, Juan Gilberto Funes, Roque Alfaro (Pedro Troglio).

-1978. Quilmes se consagra campeón del torneo Metropolitano.

Con un golazo de Jorge Gáspari, Quilmes vence en el Gigante de Arroyito, a Rosario a Central por 3 a 2 y se consagra campeón del torneo Metropolitano.

-1969. Se funda en la Antártida la Base Aérea Vicecomodoro Marambio.

Ubicada en la isla Marambio, sobre el mar de Weddell, la base posee una pista de aterrizaje de tierra compactada, de 1200 metros de longitud y 40 metros de ancho, apta para la operación de aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional

-1953. Se compran 3 mil automóviles Mercedes Benz para el Sindicato de Taxis.

El gobierno de Juan Domingo Perón expide una orden de compra de tres mil unidades del práctico automóvil Mercedes Benz 170 V, destinados a renovar la flota de taxis de Buenos Aires.

-1945. Es derrocado Getulio Vargas.

A pesar de haber convocado a elecciones para el 2 de diciembre, establecer la libertad de organización política y el compromiso de convocar a una nueva Asamblea Constituyente el presidente del Estado Novo Getulio Vargas es depuesto por un movimiento militar liderado por generales que componían su propio ministerio. Al día siguiente, Getulio se retira a San Borja, su ciudad natal, en Río Grande do Sul, donde será electo senador antes de regresar a la presidencia del Brasil en 1950 electo por una amplia mayoría.

-1936. Se estrena en los cines “Ya tiene comisario el pueblo”.

En el cine porteño Broadway se estrena “Ya tiene comisario el pueblo”, versión cinematográfica de la celebrada comedia de Claudio Martínez Payva. Con dirección del propio Martínez Payva, el film es protagonizado por Paquito Busto, Agustín Irusta, Leonor Rinaldi, Roberto Fugazot, Aída Sportelli y Héctor Quintanilla.

–1924. Nace en Verdún Danielle Mitterrand.

Fue la primera dama francesa entre 1981 y 1995, como esposa del presidente socialista François Mitterrand. Desarrolló diversas actividades políticas y humanitarias, creando su propia fundación y apoyó a los grupos defensores de derechos humanos de la Argentina.

Durante la Segunda Guerra Mundial fue agente de la Resistencia y fue entonces cuando conoció a François Mitterrand, con quien se casó el 28 de octubre de 1944.

Después de la elección presidencial de su marido en 1981, Danielle asumió las funciones de primera Dama dedicándose principalmente a la ayuda para el Tercer mundo.

En 1986 creó la fundación humanitaria `France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand`, destinada a socorrer a hombres y mujeres desamparados y oprimidos, emprendiendo acciones de sensibilización y financiación, que presidió hasta su muerte. En sus últimos años de vida luchó por poner en primer lugar de los derechos humanos el derecho al acceso al agua igualándolo con la educación, la democracia participativa y la economía responsable.

Falleció tras a causa de una anemia, en París, el 22 de noviembre de 2011.

-1911. Muere el editor estadounidense Joseph Pulitzer, en la ciudad de Charleston.

Magnate de la prensa estadounidense, emigró en 1864 a ese país en plena guerra civil, para enrolarse en el ejército unionista. Al terminar el conflicto se estableció en Saint Louis, donde encontró trabajo como periodista en el diario en alemán `Westliche Post`. En 1878 adquirió el St. Louis Dispatch que, tras fusionarse con otra publicación, adoptó el nombre de St. Louis Post-Dispatch y se convirtió en el de mayor tirada de la ciudad.

Su ambición lo llevó a meterse en la escena periodística de Nueva York mediante la compra del matutino The World, que dotaría de una edición vespertina denominada The Evening World. Como director de ambos periódicos, introdujo numerosas innovaciones, como las historietas, la cobertura permanente de acontecimientos deportivos o suplementos especiales de ocio y moda. Los contenidos de The World oscilaban entre el amarillismo y el periodismo de investigación, centrado -sobre todo- en la denuncia de la corrupción política, aunque siempre al servicio de las propias simpatías de Pulitzer, claramente alineadas con el Partido Demócrata. La feroz competencia entre The World y el Journal, de William Randolph Hearst, alcanzó su máximo en 1898, cuando la descarada campaña de ambos diarios a favor de la guerra contra España originó la acuñación del término `prensa amarilla`. Desde 1890, Pulitzer había delegado la dirección editorial de sus publicaciones por problemas de salud, aunque continuó supervisando muy estrechamente sus contenidos. En su testamento cedió buena parte de su fortuna a la creación de la Escuela de Periodismo de Columbia y al establecimiento de los galardones anuales a las diferentes labores periodísticas que llevan su nombre, los más prestigiosos entre los que se conceden en el ámbito estadounidense.

Había nacido en Makó, actual Hungría, el 10 de abril de 1847.

-1894. Sale en Buenos Aires el diario “El Tiempo”.

Comienza a circular en Buenos Aires el diario “El Tiempo”, fundado y dirigido por el escritor y periodista Carlos Vega Belgrano.

-1893. Nace en Italia Romero Ferrara.

Periodista, escritor y político radicado en la Argentina desde su infancia, fue director del periódico Germinal y autor de “Historia de los sistemas económicos”, “La lucha por la conquista del petróleo” y otros ensayos.

-1867. Nace en Buenos Aires el escritor Félix Alberto de Zabalía.

Periodista, escritor, traductor y dramaturgo, fue autor entre otras obras de “Ensayo federal”, “El buen dolor”, y “Música de cámara”, obra premiada en el concurso de teatro Nacional realizado en 1937.

-1864. Nace en Buenos Aires el historiador Antonio Dellepiane.

Abogado, historiador y escritor, titular de la primera cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Filosofía del Derecho, integrante de la Comisión de Cárceles, presidente de la Junta de Historia y Numismática, director de Museo Histórico Nacional, fue autor de “Dos patricias ilustres”, “Rosas en el destierro”, “El idioma del delito”, “Estudios de filosofía jurídica y social”, “La teoría del progreso”, “Filosofía del Derecho procesal”, “Teoría general de la prueba”, “Las causas del delito”, “Dorrego y el federalismo argentino” entre otros tratados jurídicos e históricos.

Murió en Buenos Aires, en 1939.

-1840. Se firma la convención Arana-Mackau.

Se celebra en la alameda porteña el satisfactorio final de las negociaciones entre el ministro francés Angel René Armand, barón de Mackau y el ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina Felipe Arana. Dos días después, al ratificarse el tratado, la escuadra francesa saludó a la bandera argentina con los 21 cañonazos de práctica indicando que habían cesado las hostilidades.

-1839. Los estancieros bonaerenses se alzan en armas contra Rosas.

Afectados por el bloqueo francés los estancieros bonaerenses liderados por Pedro Castelli, Ambrosio Crámer, Manuel Leoncio Rico y Juan Ramón Ezeiza se alzan en armas contra Rosas, debido a su negativa a allanarse a las demandas de Francia. El plan de los conjurados es unirse a la inminente invasión de Lavalle, quien desembarcaría en el sur bonaerense trasladado por la escuadra francesa.

-1827. Aparece el periódico porteño “El Granizo”.

Comienza a circular en Buenos Aires “El Granizo”, diario político, literario y comercial redactado por los hermanos Juan Cruz, Florencio y Jacobo Varela, comprometidos militantes del partido unitario.