Un Día del Padre sobre dos ruedas

< > Cicles Prove tiene como objetivo poder cubrir cualquier necesidad relacionada con el mundo de la “bici”. Apuestan por la calidad, el servicio, el asesoramiento personalizado en función de las necesidades de cada usuario y la innovación de los productos que tienen a la venta.

Sorpréndelo con una bicicleta de buena calidad y a un buen precio. Para ello, deben visitar Cicles Prove, donde recibirán un asesoramiento personalizado para que puedan encontrar la “bici” ideal de acuerdo a sus gustos.

EL DATO:

Si aún no tuvieron la oportunidad de pasar por el local, pueden acercarse sin compromiso y descubrir todo el material que tienen a la venta. Los horarios de atención de Cicles Prove son de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 20, de lunes a viernes; los sábados abre sus puertas de 8.30 a 12.30.

Hay millones de posibles regalos para poder agasajar a los padres el próximo domingo. Y sin embargo, sólo unos pocos son realmente buenos. Son aquellos que combinan funcionalidad, estética y la mejor relación en cuanto a calidad y precio. En ese sentido, de entre todos los presentes que se pueden recibir por el Día del Padre, una bicicleta puede ser no solo el regalo más apetecible, sino también el más útil, práctico y saludable.

A esa persona cercana a la que quieren hacer un regalo le pueden suponer una solución para su transporte diario, un medio de mantenerse en forma y una gran diversión. ¿Dónde compro la bicicleta? Cicles Prove es una de las opciones con las que cuenta la ciudad y desde hace bastante tiempo son especialistas en el mercado de bicicletas y accesorios. Tienen una gran amplitud de marcas de importante presencia internacional y excelente calidad, como pueden ser Trek, Merida y Specialized. Estas firmas diseñan bicicletas de todo terreno, con rodados 29, de 24 y 27 velocidades y frenos de disco hidráulico o mecánico. Todos los modelos están avalados en cuanto a rendimiento, durabilidad e ingeniería de precisión.

También trabajan con las marcas Venzo, Raleigh y Olmo, entre otras, que son especialistas en ofrecer bicicletas de montaña, de ciudad y de carretera. Tanto para adultos como para niños.

Se dedican a la venta de productos relacionados al ciclismo (rodados, accesorios, repuestos, indumentaria, etc.), a la prestación del servicio de reparación y asesoramiento profesional para los amantes de esta actividad.

En Cicles Prove creen que lo más importante es que sus clientes se sientan cómodos con sus servicios y ante cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con ellos. Pueden dirigirse a su domicilio: San Martín 831, por teléfono: 425866, vía email: ciclesprove@yahoo.com.ar o su página de Facebook: CiclesProve.

Asimismo, andar en bicicleta, es un ejercicio que favorece todo el cuerpo, pero si quieren más razones para que este producto se convierta en obsequio, podemos indicar que es un medio de transporte más económico y no contamina, favorece la convivencia familiar y ocupa mucho menos espacio que los automóviles, entre otros detalles. Así que no lo duden más: si quieren hacer un gran regalo y ese ser querido no tiene todavía bicicleta o tiene una vieja o que no funcione bien, elijan por comprar una “bici”, que con toda seguridad, le cambiarán la vida.

Para ofrecer una mejor atención, en este lugar prepararon infinidades de propuestas, con diferentes precios y promociones. Respecto de esto último, cabe destacar que están adheridos al Plan “Ahora 12” y “Ahora 18”, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito. De esta forma, Cicles Prove, se caracteriza por ser un establecimiento comercial de vanguardia en el mercado del ciclismo azuleño.