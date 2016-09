Un disco no tan convencional de Quique Ferrari 

“Lo novedoso es que son canciones con letras que en los otros discos no estaban”, aseguró el bajista en diálogo con EL TIEMPO, refiriéndose a “Con lo puesto”, su tercer álbum. Estas seis canciones, su repertorio anterior y su banda subirán al escenario del Teatro Español a la hora 21.

< > La tapa del disco “Con lo puesto” de Quique Ferrari, quien toca con reconocidos músicos.

Quique Ferrari es uno de los músicos azuleños más reconocidos en distintos géneros musicales. Cuenta con una vasta trayectoria de cerca de 20 años como profesional y actualmente se dispone a presentar mañana su tercer disco “Con lo puesto” en el Teatro Español, a las 21 horas, con el auspicio de la Dirección de Cultura del Municipio. El disco tiene aspectos diferentes de los materiales editados precedentemente: en 2003 Quique grabó su primera placa, “Grave”, y en 2009 editó “Imperfecto”. En cambio, “Con lo puesto” cuenta con canciones cuyo disparador temático puede ser un mensaje de texto de un amigo o que en todos los temas suene el contrabajo y el bajo eléctrico al mismo tiempo o la improvisación.

Lo cierto es que el título “Con lo puesto” afirma transparencia y ¿cómo suena?: creativo. Sus letras tienen términos clásicos y modernos a la vez. Un álbum donde se deja de manifiesto el talento de estos músicos en una novedosa dimensión artística. Ellos son Pablo Passini, en guitarra; Leonel Cejas, en contrabajo; Colo Maddio, en batería; Andrés Beeuwsaert, en piano y Quique, en bajo eléctrico y voz. El disco fue grabado el 19 y el 20 de enero de 2015 por Jorge Portugués Da Silva y Norberto Villagra, en Estudios Fortmusic; el arte gráfico pertenece a Lucho Martínez.

EL TIEMPO dialogó con Ferrari, quien se refirió al proceso de este innovador trabajo.

Un disco y varios proyectos

El bajista aseguró sobre el nuevo material que “lo novedoso es que son canciones con letras que en los otros discos no estaban, que llevan muchas temáticas variadas. Las canciones no cuentan historias concretas sino que se generan a partir de un mensaje de texto de un amigo, por ejemplo”.

“Además tiene mucho de improvisación, como la música que tuvo que ver con el jazz, funk, rock pop y las letras con juegos de palabras”, sostuvo.

Acerca de la composición recordó que “terminando de mezclar el segundo disco ‘Imperfecto’, comenzó esta historia de ponerle palabra a las nuevas composiciones porque en el disco anterior hay un recurso que se llama sckat (improvisación con el instrumento). Es cantar y tocar a la vez improvisando con algo que no es un lenguaje. Lo anecdótico que hay gente que escucha temas con este recurso y pregunta ¿en qué idioma cantás?, y es un apoyo silábico de buscar que se empastara la voz con nota del bajo eléctrico y en el mismo estudio dijimos ¿por qué no ponerle letra? y ahí fue que en el 2009 empecé con esta historia”.

Agregó que “es decir el disparador puede ser un mensaje de texto de un amigo que está en Mendoza y que no tenía una parrilla para un asado y dice ‘construiré un dispositivo, no hay elementos, sino sólo adversidad y desafío’. Me pareció muy creativo de su parte que me contara por un mensaje de texto que no le podría hacer el asado a los albañiles al final del techo de la construcción. Esos son disparadores de las letras”.

Continuando con este trabajo informó que “finalmente tiene seis temas, es un total de 36 minutos de música. No se mide en cantidad de temas sino en tiempo de música y lo novedoso es que en todo los temas está el contrabajo y el bajo eléctrico al mismo tiempo, que prácticamente no se usa”.

Consultado sobre si el disco se encuentra en alguna plataforma musical, precisó que “no, porque apostamos a la venta del disco físico, ya está circulando en la calle”.

Indicó que “ocurrió una cosa que a mi, al menos, nunca me había pasado y que es una importante cantidad de demanda –quizás porque cuando salió el segundo disco no tenía Facebook- de personas que me escriben desde diferentes puntos para que les envíe el disco. Me arreglo con el Correo Argentino, ya que la ley de la música contempla que es más barato enviar un disco”.

Grabación totalmente en vivo

Sobre las expectativas o comentarios que ya recibió expresó con humildad: “Alucinante, muy cariñosa la gente. La gente que te habla del disco es gente que también te quiere (risas). La expectativa, y para todos los que grabamos tiene que ver con la música, es que podamos ‘redondear’ lo que vivimos en el estudio que es una grabación hecha totalmente en vivo. Primero grabó el ‘Colo’, después Andrés y estuvimos juntos todo el tiempo”.

“Se grabó el show con cinco cámaras y viene Ernesto Carro (trabaja con Raly Barrionuevo y Kevin Johansen, entre otros) y un equipo de la Facultad de Medios Audiovisuales junto con Nahuel Maumús fueron los encargados de capturar la imagen con un planteo de luces que traen ellos. Ese trabajo es una puesta totalmente personal para poder mostrarlo y subirlo en dos o tres meses. Así uno descansa en la expectativa que no tiene que salir perfecto, sino que puede disfrutar y lo que quede realmente mostrable se usará”, agregó.

Por último destacó que “siempre que nosotros tocamos esta música ha prevalecido la espontaneidad, el momento musical, nunca estuvo ‘guionado’, de pensar ‘tenemos que tocar tanto tiempo porque tiene que durar tanto y el show tiene que salir redondo’. Sí se charla, pero se le da bolilla a lo que nos sucede a nosotros. Y ese espíritu que es como el de la música que tiene partes improvisadas es cuando uno tranza”.

ALGO MÁS SOBRE EL MÚSICO AZULEÑO

El azuleño Quique Ferrari (foto) cursó sus primeros estudios de guitarra y bajo eléctrico con el profesor Juan Carlos Maddío. En 1990, ingresó en el conservatorio “Manuel de Falla” de Buenos Aires para estudiar contrabajo con el maestro Enzo Raschelli y, en 1995, accedió al conservatorio de Olavarría. Entre 1991 y 2010 tomó clases particulares con Jorge Saadi, Carlos Madariaga, Guillermo Vadalá, Hernán Merlo y Juan Carlos “Mono” Fontana.

Entre 1991 y 2002 participó de diferentes proyectos con músicos del centro bonaerense, entre los cuales se destacaron el grupo “La Especie” (con el que edita el disco “Estación Latina”) y “Tkjazz” junto al pianista Andrés Beeuwsaert.

Fue parte del grupo del guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital, manteniendo así un frecuente contacto con Montevideo, donde presentó su disco “Fotografía silenciosa” realizando más de 20 conciertos entre 2010 y 2012 y siendo parte de la grabación del mismo junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso, Rubén Rada, Javier Malosetti, Sergio Verdinelli entre otros.

En 2010 grabó en el CD de “Turco” Chiodi “Maratón” y en enero del año siguiente fue convocado por la artista cubana Yusa para realizar una serie de conciertos en Argentina, Uruguay, Brasil y Japón.

En 2012 participa en la grabación del último disco de Yusa, “Libro de cabecera en tardes de café”, junto a Liliana Herrero, Liliana Vitale, Verónica Condomi, Hilda Lizarazu, Hugo Fattoruso, Omara Portuondo entre otros y viaja al “Recife Beat” en el norte de Brasil.