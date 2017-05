Un joven murió y otros tres resultaron con heridas

Los hechos se registraron entre las 19 y las 19.30 en Mitre y Burgos, San Martín y Maipú, y 25 de Mayo y Salta. Dos de los tres lesionados recibieron el alta médica. La única persona que anoche permanecía hospitalizada no presentaría golpes de consideración.

< > En Mitre y Burgos se embistieron una moto y una bicicleta. En primer plano, el conductor del rodado mayor. Más atrás, sentado, el tripulante del biciclo. FOTOS NICOLÁS MURCIA

Otra luctuosa jornada en materia de incidentes de tránsito se produjo ayer en esta ciudad. Un joven de 21 años murió prácticamente en el acto cuando, tras perder el control de la motocicleta que conducía, golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda y un cantero de ladrillos en la esquina de 25 de Mayo y Salta. Según las primeras averiguaciones que realizó en el lugar la policía, todo sucedió cuando el vehículo en cuestión sobrepasó por la derecha a un automóvil Ford Falcon en momentos que ambos circulaban en el mismo sentido por la avenida, en dirección al centro de la ciudad.

Un vocero policial comentó en el lugar a este diario que alrededor de las 19.30, tras perder el control de la moto en momentos que pasaba por el lomo de burro que hay en ese punto de la avenida, la víctima –que no usaba casco reglamentario colocado- golpeó fuertemente contra el cordón y la estructura de ladrillos y cemento que está situada delante del ingreso a un autoservicio.

El joven que murió –fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” pero aparentemente ya sin vida- fue identificado como Brian Vena.

La misma fuente comentó que el Falcon no habría tenido intervención en el incidente, motivo por el cual la causa fue caratulada como “muerte por accidente”.

Dos chicas lesionadas

Media hora antes del luctuoso incidente ocurrido en 25 de Mayo y Salta, un scooter Motomel blanco que se movilizaba por la calle San Martín en dirección al centro, impactó contra el lateral izquierdo de un Renault Mégane gris que iba por Maipú.

Como consecuencia del encontronazo, las dos tripulantes del rodado menor –de 16 y 17 años- tuvieron que ser derivadas al centro asistencial de la comuna. Fuentes del establecimiento sanitario confiaron que sólo la mayor de las chicas iba a permanecer internada en observación algunas horas. En la comisaría primera se instruyen actuaciones por este hecho.

En un escenario repetido

También a las 19.30, pero con un saldo de sólo un herido leve, hubo una colisión entre una moto y una bicicleta en Mitre y Burgos, un repetido escenario de siniestros de tránsito. Según los datos recabados en el lugar, la bicicleta que guiaba Juan Díaz fue impactada por la moto que conducía un joven que resultó ileso a pesar de que no usaba casco.

Díaz, previa colocación del cuello ortopédico, fue derivado en la ambulancia de un servicio privado al Pintos, de donde se retiró minutos después, luego de comprobarse que no presentaba golpes que ameritaran su permanencia en el efector de salud. Al no haber lesionados, no se iniciaron actuaciones penales.