Un jueves cargado de accidentes de tránsito

Ayer hubo al menos cinco. Los más graves derivaron en que dos jóvenes y un hombre tuvieran que ser llevados al Hospital Pintos. Uno de los heridos estaba internado anoche en Terapia Intensiva.

Al menos cinco accidentes de tránsito con diferentes consecuencias para quienes los protagonizaron se produjeron durante el día de ayer en esta ciudad. En ese contexto, anoche permanecían internados en el Hospital Pintos dos jóvenes y un hombre, quienes resultaron con heridas en dos de esos choques. Además, al Hospital de Niños había sido trasladado un menor de edad que, yendo en bicicleta, sufrió traumatismos, no de gravedad, en otro de los accidentes que se registraron ayer y, en ese caso, tuvo como escenario el cruce de la Avenida 25 de Mayo con la calle Bogliano, según lo que fuera informado.

Motos y heridos

De los tres internados en el Hospital Pintos, una médica de Policía había dictaminado que un joven que permanecía en el sector de Terapia Intensiva registraba “lesiones de carácter graves, con riesgo de vida”.

Ese joven y otro más, yendo ambos en una moto, resultaron heridos en una colisión que ayer por la tarde se registró sobre la Avenida Pellegrini.

Según señalaron voceros del Destacamento Balneario, la dependencia policial que intervino en el hecho, el accidente sucedió minutos después de la hora 16 sobre la mencionada avenida, a la altura del cruce con la calle Santa Cruz.

Los jóvenes que resultaron heridos circulaban por Pellegrini en dirección hacia el Balneario en una motocicleta de 125 cc marca Yamaha, de color azul y “sin dominio colocado”.

Por motivos que ahora se tratan de determinar, ese rodado chocó con un automóvil Fiat Punto y posteriormente con otro: un Chevrolet Prisma que en ese entonces estaba parado sobre una de las manos de Pellegrini.

Los ocupantes de la moto que resultaron lesionados fueron identificados por la Policía como Jonhatan Daniel Testa, de 21 años, y Exequiel Sebastián Puertas, de 22.

Mientras que el último de los jóvenes nombrados permanecía internado en la Sala de Emergencias del Pintos y al parecer sólo presentaba lesiones leves, más complicado era anoche el estado de Testa: estaba en Terapia Intensiva a causa de las heridas sufridas en el accidente, lesiones que una médica de Policía que lo examinara caratuló como “graves y con riesgo de vida”.

La moto en la que ambos jóvenes circulaban por Pellegrini en dirección al Balneario, al llegar al cruce de la avenida con la calle Santa Cruz, había chocado con un automóvil Fiat Punto, rodado que era guiado por un hombre al que la Policía identificó como Daniel Oscar Mayer, un comerciante de 54 años.

Los policías que intervinieron en el hecho incautaron posteriormente un tercer rodado implicado en el accidente: un Chevrolet Prisma.

El automóvil es propiedad de un azuleño llamado Bernardo Quatrocchio. Y según los voceros de seguridad mencionaron, el rodado fue secuestrado después de que estaba por la avenida estacionado en el lugar escenario de este accidente y fue impactado -en una segunda instancia- “en su parte delantera” por la motocicleta, luego de esa primera colisión entre el rodado menor y el Fiat Punto.

También anoche permanecía internado en el Hospital Pintos un hombre de 45 años que resultara con lesiones en otro de los accidentes de tránsito que se registraron ayer en Azul.

De 45 años de edad, había sido identificado por voceros policiales como David Alejandro Cabrera.

Resultó herido cuando conducía una moto Zanella de 110 cc que chocó con un automóvil en el cruce de Avenida 25 de Mayo con Calle 8, accidente que en la zona Norte de la ciudad se produjo ayer cuando faltaban pocos minutos para la hora 21.

El hombre circulaba por la avenida en dirección hacia el centro en la moto cuando chocó contra uno de los laterales de un automóvil Peugeot 206 que era guiado por un azuleño al que voceros del Comando de Patrullas local identificaron como Nicolás Alberto Palópoli, de 24 años.

El impacto derivó en que Cabrera resultara con lesiones que en principio parecían también de gravedad, por lo que instantes después fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Pintos, donde anoche permanecía internado en la Sala de Emergencias.

Según testigos dijeron en el lugar, cuando el accidente se produjo el conductor del automóvil, que también iba por 25 de Mayo pero en dirección hacia Mujica, dobló desde la avenida hacia la izquierda, provocando con esa maniobra el impacto con la motocicleta, que circulaba en sentido contrario.

Desde la Seccional Primera se informó que se iban a iniciar actuaciones penales caratuladas como lesiones culposas por este accidente de tránsito, del mismo modo que se confeccionó desde el Destacamento Balneario otro expediente judicial con la misma calificación. En ese caso, por la colisión que se produjo ayer a la tarde en Avenida Pellegrini y Santa Cruz.

El dato

Otro de los accidentes derivó en que un nene que tiene 12 años fuera trasladado en una ambulancia al Hospital de Niños, donde fue sometido a diferentes estudios por la Guardia y no quedó internado, al comprobarse que no registraba lesiones. Yendo en bicicleta, había impactado con un automóvil Peugeot 504 en Avenida 25 de Mayo y Bogliano. Ese accidente, por el que no se iniciaron actuaciones penales desde la Policía, había ocurrido ayer minutos después de las 19.30 horas. Desde el Comando de Patrullas el conductor del auto fue identificado como Héctor Alfredo Correa, de 63 años.