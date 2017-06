Un periodismo político y económico de alto voltaje

< > LA NUEVA.

Fernando González, prosecretario general de Redacción de Clarín; y Willy Kohan, periodista de Radio Mitre y El Cronista, disertaron en Bahía Blanca, en el marco de las jornadas de capacitación de Adepa, sobre “El escenario político y económico en 2017”.

Al término de la disertación, EL TIEMPO conversó con ambos acerca del presente y futuro de la política y el mundo de las finanzas de nuestro país.

“El periodismo está transitando una etapa muy interesante y compleja; es la transición del periodismo como lo conocimos siempre, en el formato de papel para los diarios, al escenario digital; a la tele y a la radio les pasa lo mismo. Lo que está en juego es cómo hacemos para que el insumo del periodismo sea la calidad periodística. Parecía que íbamos a ser todos comentaristas de peleas de perros y gatos porque era lo que medía en Internet. Eso cambió porque en los últimos tres años empezamos a descubrir que los usuarios intensivos de Internet que son los lectores que todos buscamos, están más interesados en el periodismo de calidad. En el caso mío y de Clarín creemos que el periodismo de calidad tiene un puente para la salvación que es que aún en los escenarios en formato digital más avanzados; lo que sigue buscando el lector es el periodismo de calidad”, expresó González.

El colega admitió que, en este desafío digital, la capacitación adquiere una importancia superlativa. “Procesos como este que lleva adelante Adepa en Bahía Blanca se tienen que llevar a cabo mucho más seguido y en forma más intensa para que los periodistas, sean jóvenes o de más años, podamos tener herramientas para enfrentar este momento que es bravo”, agregó.

Marcó las diferencias entre el formato clásico de la gráfica y lo que sucede en la actualidad. “El periodismo digital tiene una ventaja sobre el periodismo que hicimos toda la vida nosotros. Vos escribías una nota en papel y no sabías cuánta gente la leía; si se leía desde el comienzo hasta el final; si le interesaba o no; si veía la imagen; si le parecía bien o era crítica de tu nota. Eso cambió absolutamente. Hoy, los instrumentos de medición y de audiencia permiten saber cuánto tiempo el lector estuvo dentro de la nota; cuánta gente te leyó; cuánta gente dejó de leer la nota por la mitad y tienen los comentarios para poder felicitarte, criticarte y hasta insultarte. Esto último lamentablemente se da; es parte de la interacción y esa es una ventaja que tenemos que saber aprovechar”, explicó.

CAMINO POR RECORRER

A su turno Willy Kohan sostuvo que “el Día del Periodista no es un día más para cualquiera de nosotros”. “Hemos pasado años difíciles, sobre todo en el final de la administración Kirchner. Ahora estamos con algunas discusiones, obviamente en un clima con mucha más libertad de trabajo pero queda mucho camino por recorrer para asegurar la libertad de expresión en Argentina”, señaló.

Se refirió específicamente al “modelo de manejo de la pauta oficial” que instaló el gobierno de Cristina Fernández y que, “en alguna medida, ha sido continuado por la gestión macrista”. “A mí no me gusta que una oficina de gobierno decida sobre toda la publicidad no solamente del Gobierno nacional sino también de todas las empresas y los organismos donde el Estado tiene alguna injerencia. Quienes autofinanciamos nuestro trabajo, nos encontramos con que avisadores de toda la vida (Aerolíneas, Banco Nación, PAMI o Anses) hoy tienen resistencia a pautar en los medios independientes. Hay una distribución de la publicidad muy focalizada en los grandes medios y sobre todo en las empresas periodísticas”, amplió.