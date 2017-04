Un viaje hacia el aprendizaje de un idioma universal

< > Son 15 días de estudios, recreación y conocimiento de distintos puntos turísticos que propone la ciudad de Brighton, haciendo que las vacaciones de verano en Inglaterra sean recordadas para siempre.

The Know How ofrece la oportunidad de hacer un curso de inglés general e intensivo durante 15 días en Inglaterra. Es una opción disponible para lograr el desarrollo de todas las partes del idioma, ampliando el vocabulario, mejorando el trabajo escrito y adquiriendo técnicas de lectura.

EL DATO:

Los requisitos a tener en cuenta para viajar son: el estudiante deberá tener un inglés elemental, pasaporte al día y si es menor autorización ante escribano público.

“Hoy en día” el inglés es el idioma universal, porque es casi obligatorio a nivel laboral en todas partes del mundo, siendo fundamental en cualquier ámbito de la vida personal o profesional. Por eso, en mayor medida, se escribe, habla y se lee en inglés en la actualidad. Y debido a esto, The Konw How, que es un instituto que se encuentra en Pilar y su directora es la profesora de inglés, Laura Sarramone, ofrece la oportunidad de que interesados en seguir aprendiendo este idioma puedan estudiarlo durante 15 días en el ST Giles International en Brighton, que es uno de los mayores destinos turísticos del sur de Inglaterra.

De los cursos que se realizan en este instituto, pueden participar adolescentes, adultos, profesores, entre otros. Sus programas están estructurados para ayudar a incrementar el vocabulario del estudiante, potenciar su gramática, mejorar el trabajo escrito y fortalecer sus habilidades de lectura y comprensión. Para lograr esto, se emplea un promedio de 20 horas de inglés por semana, en la cual los profesores nativos altamente cualificados proporcionan una variedad de opciones de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de este idioma.

Durante su estancia en Inglaterra, los estudiantes convivirán en casas de familia, que “son elegidas por el gobierno” y a la vez “están totalmente controlados y supervisados”, indicó Sarramone, quien comentó que desde hace años viene trabajando como representante de ST Giles International y para ella “es un honor”.

Las ventajas de alojarse en estas viviendas, permite al estudiante seguir practicando el inglés fuera de las clases escuchando un acento más puro que en la comunicación con otros estudiantes internacionales. Además, los ocupantes de estas conocen la ciudad perfectamente, y pueden ayudar al alumno a organizar sus visitas dentro de la misma.

Igualmente, la propuesta de The Know How “incluye excursiones a Canterbury, Bath, que es un lugar donde están los primeros baños termales que hicieron los romanos”, entre otros puntos turísticos; también participarán de actividades recreativas dentro del mismo instituto, como pueden ser “ver una obra de teatro, competencias deportivas o participar en fiestas temáticas”, describió para luego recordar que de este programa ya han participado varios azuleños, entre ellos, profesores, traductores y particulares.

Tras finalizar las clases de estudios, “el grupo tendrá dos días para recorrer Londres, donde se encontrarán con los chicos que participarán del programa de Nike”, detalló en referencia a la nota que se publicó el pasado domingo.

Para obtener más información sobre los cursos, hay que comunicarse a través del email theknowhow2010@gmail.com o por celular al 0230-154363781. En cualquiera de las dos vías de comunicación le pueden hacer consultas, que en la brevedad serán respondidas. También indicó que en los primeros días de mayo estará de regreso por la ciudad.