Un “voluntariado” irresponsable y deslegitimador 

Escribe: Javier Ciappina

de la Redacción de EL TIEMPO

“Ahora va a empezar la campaña de desprestigio hacia nuestra lucha…van a instalar eso de que tomamos a los chicos de rehenes y demás. Van a tratar de enfrentarnos con la sociedad”. Esta frase surgió durante una charla mantenida con un dirigente gremial del sector docente hace algo más de una semana. Fue premonitorio, o tal vez un desprendimiento de tener que ver la misma película todos los años.

Y así fue. Luego de que los gremios anunciaran que el ciclo lectivo 2017 no arrancaría en tiempo y forma si el Gobierno de María Eugenia Vidal no realizaba una oferta superadora a la del 18 por ciento, las redes sociales se convirtieron en un virtual campo de batalla entre aquellos que expresaron el rechazo a la medida de fuerza y los que adhirieron al plan de lucha de los maestros. Pero la cancha se embarró más y la cuestión se volvió más “peliaguda” cuando -no, inocentemente- alguien se propuso como voluntario para reemplazar a un docente que se sume al plan de lucha en pos de un salario digno.

Un sospechoso “voluntariado”

Fue el hashtag VoluntarioDocenteNoAlParo el que desencadenó en Twitter una catarata de mensajes a favor y en contra de la propuesta de “voluntariado”; una iniciativa con los cañones claramente a apuntados a deslegitimar el reclamo.

Más allá de los mensajes surgidos desde la supuesta red de operadores que utilizan perfiles falsos (los denominados Trolls) replicados en Twitter, para influir en temas de opinión pública y desacreditar las críticas formuladas al Gobierno, en este caso mancillar la legitimidad del reclamo del sector docente, hubo mucha gente que se sumó a la iniciativa, o al menos expresó su adhesión, destacando la “voluntad” de aquellos que “desinteresadamente” se ofrecieron como maestros sustitutos…una irresponsabilidad por donde se lo analice.

Más allá de aquellos que trataron de inclinar la balanza en desmedro del plan de lucha de los maestros con una clara intencionalidad política, los aplaudidores y vitoreadores de esta incoherente iniciativa (sin el más mínimo sustento de posible puesta en marcha) verdaderamente creen que es tan sencillo ejercer el rol de un maestro.

¿Cómo es posible llegar a pensar que gente sin capacitación ni experiencia en la docencia en ámbitos escolares puede cumplir efectivamente esa función? Es un evidente ninguneo a la labor docente.

Conocimiento, sudor, lágrimas, paciencia, vocación y capacitación

Desde hace tiempo, en la escuela se produjo un corrimiento donde el proceso de enseñanza-aprendizaje ha dejado de ser la exclusiva ocupación del maestro, que tuvo que amoldarse a costa de -entre otras cuestiones- conocimientos, sudor, lágrimas, paciencia, vocación y -por sobre todas las cosas- constante capacitación.

Cuesta entender que una persona pueda llegar a pensar que es fácil estar a cargo de unos treinta chicos por clase, cada uno con su problemática -algunas de un muy complicado abordaje-, durante varias horas, persiguiendo una currícula, planificando, corrigiendo, conteniendo, abrazando.

Y ni hablar, por ejemplo, de los docentes del ámbito rural; que recorren kilómetros y kilómetros hasta llegar a su lugar de trabajo; haciéndole frente al frío o al calor; esquivando charcos y hasta poniéndole el pecho a la ausencia del Estado, en razón de los intransitables caminos por los que tienen que trasladarse.

Este tipo de accionar, el del “voluntariado”, tiende a manipular la opinión pública, en esta oportunidad atacando abiertamente el justo reclamo de los trabajadores docentes.

“Carneros”. Así les llamaba mi viejo a quienes tenían como único objetivo romper huelgas…ahora los podemos llamar “voluntarios”.

Para tener en cuenta

Cuatro años. Esa es la duración de una carrera docente. Y son parte de la oferta educativa de instituciones públicas. En ese tiempo, los “voluntarios” pueden recibirse y ejercer la digna labor de educar a las futuras generaciones, de generar igualdad de oportunidades, de abrir caminos de esperanza para nuestros hijos. Eso sí, sin elevar reclamo ni queja alguna porque los salarios rozan -nada más ni nada menos- con la miserabilidad.