Una apabullante forma de llegar a la cima   

Azul Rugby Club fue demasiado para El Fortín y sus chances y lo goleó por 125 a 10, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires. La borraja es único líder y en la próxima fecha recibirá a Onas, su escolta.

Bien alto. La máxima categoría borraja lidera el Clausura luego de haber ganado espectacularmente ante El Fortín.

El sábado, la cancha del Molteni se veía con otro color, el de la posibilidad: Azul Rugby Club estaba a nada de la punta y un buen resultado lo dejaría ahí, solo, tranquilo, mirando desde arriba.

Pero enfrente tenía a El Fortín, un equipo que si bien viene en formación, suele ser un dolor de cabeza para varios. La borraja deseaba esclarecer que su campaña no nació de la suerte. Y lo demostró…mucho.

A los quince segundos, Mauro Marchan ya pudo convertir su primer try, y Jere Fernández, de vuelta tras la inactividad, mandó adentro la difícil conversión.

Casi inmediatamente, “Canario” Canevello fue esa ave intrépida con vuelo hacia el try, a lo cual le sucedió otro de Julián Acosta, en la punta, cerca del banderín. Fernández y más puntos. ¿Todo esto era verdad? ¿Había que pellizcarse? En 8 minutos la superioridad, la concentración y la determinación borraja arrollaban al elenco olavarriense, que estaba grogui. Los errores quizás ante los golpes de knok out daban paso a los scrums, momento en que el trámite se emparejaba… aunque no tanto.

Más try para sumar (de nuevo Fernández, también reincidió Canevello).

Las excesivas diferencias trajeron malos síntomas. ARC se relajó, dejó hacer a un equipo que estaba jugado el todo por el todo. Y pagó. El Fortín armó muy bien el maul que caminó varios metros ante una defensa abierta para anotar su primer try, y el descuento. 31 a 5.

De afuera sólo se escuchaba a Guzmán, enojado, sabiendo que en partidos así no se sufre, pero que en partidos cerrados, un error puede costar el triunfo.

Azul también se enojó y fue por más. Luciano Scalcini tuvo su try, lo mismo “Pato” Maddío al encontrar su charco, y el tanteador que se amplió a 45 a 5. Amagó con una nueva reacción la escuadra fortinera y logró descontar, aunque sin llegar a dotar a su empuje de las cualidades necesarias para poner en real peligro la notoria ventaja del equipo azuleño. Una conversión de Jere Fernández estableció el 52 a 10 con el que caducó el primer tiempo.

El segundo tiempo daría mucho más que alegrías al sur de la ciudad. La borraja salió a jugar a cara de perro, el reto de la dupla técnica sirvió, y en la primera jugada profunda, Mechi Marateo se animó a buscar el huevo y pudo anotar su try, que convertiría Maddio.

Oscuro se adivinaba el porvenir para El Fortín, que pese a estar en ruinas, seguía proponiendo un juego limpio. Otra vez Scalcini se escapó de la marca y convirtió su tercer try.

De más está decir que Azul Rugby era un motorcito. Garat volvió a ser el capitán de todos, en cada formación fija era el que hablaba, dirigía la batuta, ganaba scrums. Logró esa mejora que se le pedía de los lines, donde el local no perdió ni uno.

En la línea todos aportaban su granito de arena en la defensa, y cuando se atacaba siempre se llegaba acompañando al compañero. Y qué sumar en palabras al rendimiento de Mazzo, quien luego de dar asistencias para todos pudo darse el gusto, tras el pase de Maddío, de anotar su try.

El Fortín –anonadado– no sabía cómo frenar la furia borraja. Aunque cansado y dolido, jamás bajo los brazos.

El resultado (en pos de ofrecer una pronta mirada a quienes no se legaron hasta el Molteni) exime de demasiados comentarios. Azul Rugby Club apabulló deportivamente a El Fortín por 125 a 10, cifra que entre otros alicientes, ofrece una legitimación rotunda de una gran campaña en el Clausura de la UROBA. ARC es líder único con 23 puntos, 3 por sobre Onas, su escolta y próximo rival, el sábado 17. Que no se corte, se le escucha decir a los borrajas.