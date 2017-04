Única azuleña seleccionada en la V Muestra de Arte Joven en el Museo de la Fundación Rómulo Raggio

Se llama Julieta Bongiorno y tiene 23 años. El pasado año se recibió en la Escuela de Bellas Artes “Luciano Fortabat” de Profesora de Artes Visuales con orientación en pintura. Presentó la escultura A3DN con luz ultravioleta. Un orgullo para la ciudad.

La azuleña Julieta Bongiorno quedó seleccionada en una importante exposición de jóvenes en Vicente López. NACHO CORREA

La azuleña Julieta Bongiorno de 23 años obtuvo su título de Profesora de Artes Visuales con orientación en pintura en Bellas Artes en esta ciudad. Quedó seleccionada en una exposición de jóvenes en Vicente López. Se titula V Muestra de Arte Joven que incluye las siguientes disciplinas: Arte textil, cerámica, dibujo, escultura, grabado, objeto, pintura y relieve.

En diálogo con EL TIEMPO Julieta contó cómo surgió la idea de participar en esta actividad y cómo se siente con este reconocimiento.

“Al principio no tomé dimensión de lo que significa este reconocimiento”

En un principio sostuvo que “el último año de mi profesorado tuve que presentar una exposición como cierre de la carrera y en cada disciplina hicimos diferentes obras. En escultura realicé la que presenté en la exposición que se denomina A3DN elaborada en hierro y lana, y tiene una dimensión de 2.5 metros por 1,5 metros. Quedé seleccionada en arte textil. La obra representa las tres generaciones pasadas mías como una herencia pictórica”.

Consultada cómo surgió la idea de participar en este concurso “ocurre que yo quería presentar esta escultura en algún lugar más que nada por las dimensiones. Mandé las tres fotos y me respondieron que quedé seleccionada junto con dos jóvenes más. Además el concurso es internacional, había gente de Venezuela, Italia, en definitiva de todo el mundo”.

Acerca de su experiencia “me pareció muy importante, pero al principio no tomé dimensión de lo que significa este reconocimiento. Además, fue todo muy rápido, me recibí, participé de este concurso… hasta que llegué a este museo enorme Rómulo Raggio y encontré mi obra en una sala apartada con las luces apagadas ya que se luce solamente de esta manera porque tiene luces UV, no lo podía creer”.

Agradeció a la curadora Mónica Levi “por el trato que tuvo conmigo. Mi familia me apoyó muchísimo, desde mi abuela y mi mamá”.

Por último Julieta mencionó que “fui la única azuleña y expusieron varios artistas locales, estoy muy contenta. Además voy a montar un taller de pintura en Rivadavia y Malere. Así que estoy feliz”.