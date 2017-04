Valentino, el destino que lo tiene todo

< > Cuando uno viene a Mega Rubro Valentino, se puede apreciar el buen gusto de las diversidades de artículos con las que cuenta este local.

El título en un futuro podría ser el slogan de este comercio en donde su público encuentra la más variada gama de productos de juguetería, librería, regalería, marroquinería, indumentaria, kiosco y más accesorios que uno siempre anda buscando.

EL DATO:

Este negocio está ubicado en Burgos Norte 88. Permanece abierto de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21. Su teléfono: 423119.

Mega Rubro Valentino fue creciendo a la medida que sus clientes lo necesitaban, tratando de cubrir sus necesidades en un solo lugar. En la actualidad, este local tiene a la venta todo tipo de accesorios de distintos rubros para solucionar cualquier eventualidad.

“Dentro de local, tenemos distintos sectores” para que el cliente pueda dirigirse según lo que precisa, como puede ser “librería, regalaría, marroquinería, ropa, fotocopias y kiosco”, aportó para luego contar que “según la fecha de algo en especial, tratamos de incrementar la mercadería”. Por ejemplo, este mes está a full con la venta de indumentaria porque le entró la colección de otoño-invierno, tanto para bebé, niños, adolescentes y adultos de ambos sexos. Al entrar a este comercio, a simple vista, se destacan sus jeans, camperas, buzos y mucha más mercadería en diferentes talles. “Trato de tener variedad para toda la familia”, aportó Fabiana Morales, titular de este emprendimiento. En ese sentido, contó que tiene como complemento a esto último, diferentes accesorios que pueden ser “calzados para niños y damas; bolsos, bijouterie de moda (pulseras, collares, etc.), billeteras, entre otras”, agregó para luego indicar que en perfumería “trabajo con toda la línea de Cannon; tenemos la línea de Ciel, Flower Rose para mujeres; Kevin, Colvert, para hombres; Paco, Pibes, My Little Danielle, para niños y adolescentes; más la línea Paula Cahen D’ Anvers, Gino Bogani, entre otros”. También tiene a la venta tinturas Alfaparf, que es muy demandado por el público femenino.

Tratando de que el cliente se vaya conforme con su servicio, en este último tiempo, incorporó una fotocopiadora donde realiza todo tipo de impresiones y plastificado de alta duración con sistema de encapsulado en caliente, en una amplia variedad de tamaños. Además, facilitan todas las opciones para lo que se necesite, por ejemplo, “si uno tiene un archivo en un pendrive y necesita imprimir, pueden traerlo para dicha impresión y se realiza en el instante”, informó.

Asimismo, este comercio presenta una gran oportunidad de comprar ya que acepta tarjeta de crédito y débito. Si abonás con la primera se puede optar por tres cuotas sin interés. No hay que perderse esta promoción y aprovecharla ya mismo, sobre todo si se busca sorprender a alguien con regalos. Dentro de las innumerables opciones que hay para regalar, en este espacio se destacan los equipos completos para el mate, relojes, entre otros objetos.

La respuesta de la gente del barrio Catamarca, según Fabiana, siempre es buena, por eso agradece a la gente que apoya en este emprendimiento.