“Vamos  a quedar en la historia de este club” 

“Somos 16 titulares, cualquiera que entre es lo mismo”. La concluyente frase (que trasluce claramente el ánimo de este plantel auriazul) corre por cuenta de Kevin De Stéfano, quien va a debutar en una final de Primera. El goleador boquense también habló ayer con este diario y fue tan directo como su cabezazo ante Atlético, el domingo pasado.

< > NICOLAS MURCIA

El 9 xeneize pondera la garra del equipo, forjada al fuego del compañerismo; destaca matices similares en su rival y reconoce –sin tapujos hijos del pudor– la emoción que le produjo el abrazo encendido y lacrimógeno de muchos hinchas de Boca al cabo del juego ante el elenco de Tapalqué: “Es demasiado gratificante para uno que juega por amor al fútbol”.

–¿Qué aspectos del equipo te interesa rescatar y que envalentonan para jugar la final?

–La garra…, lo principal, la garra. Después, el compañerismo en cada pelota, que va de la mano. Que en cada jugada dividida que tuvimos, porque Atlético tiene jugadores de buen pie y nosotros no lo dejamos jugar, siempre que había uno de ellos eran dos de nosotros, y más que nada eso. Y lo bueno es que en cada oportunidad que tenemos somos muy punzantes y por lo general terminan en gol.

–Un síntoma muy positivo esa efectividad teniendo en cuenta lo cerrados que suelen ser los partidos de las instancias definitorias

–Sí, sí. El otro día tuvimos pocas y metimos dos. Y las que nos llegan es muy difícil que nos conviertan. Eso es lo más positivo del equipo. Y, además, el hecho de que cada jugador que entra en reemplazo de un titular, no se nota la diferencia. Somos 16 titulares, cualquiera que entre es lo mismo. Ninguno es afectado porque no le toque estar. El equipo no siente un cambio de ningún jugador.

–Juegan con Chacarita, un baqueano ya de estas instancias. ¿Hasta qué punto te hace dudar de las posibilidades xeneizes y hasta qué punto es motivador?

–Yo no tengo dudas. Si te tengo que definir Chacarita, yo creo que lo mejor que siempre tuvo fue el grupo. Si bien lograron un buen fútbol que los caracteriza, siempre fue un grupo muy unido de amigos y cualquiera que se fue incorporando a Chacarita, terminó siendo gran amigo de todos. Por eso siempre fue un gran equipo.

Nosotros tenemos eso, tal vez nada que ver, en corto plazo lo hemos logrado. Pero esa esencia la tenemos nosotros también.

–¿Qué puede temer Chacarita de Boca?

–La garra y la efectividad de Boca. Boca no es un equipo fácil, es un equipo muy unido, es un equipo muy difícil de desarmar, casi siempre estamos bien parados. Y en cada contra somos muy peligrosos.

–¿Juegan con conciencia histórica? ¿Juegan sabiendo que ese club y su hinchada hace 42 años que no tienen una alegría de las grandes?

–No jugamos así, pero sí lo sabemos durante la semana. Una vez que estamos jugando, para nosotros es algo nuevo y nada más. Sí lo sentimos después de los partidos cuando la gente viene y nos dice “¡gracias!”, nos abrazan y nos dicen “¡gracias!”. Y con las lágrimas en los ojos.

–Kevin, ese gracias, ese abrazo del desconocido, ¿cómo juega? ¿Motiva o te hace “arrugar” un poquito al ver la dimensión que posee toda esta campaña?

–Te deja en estado de shock en el momento, pero la verdad es que motiva mucho. Nos estamos dando cuenta que vamos a quedar en la historia de este club. Es demasiado gratificante para uno que juega por amor al fútbol.

–Si las cosas salen mal en la final, ¿alguien puede atreverse a llamarlo fracaso?

–Si perdemos la final no pasa nada, no nos vamos a sentir fracasado para nada. Sí muy tristes por lo que podría haber sido, pero nada más. Estamos muy contentos con lo que logramos.