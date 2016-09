“Vamos a trabajar para el UDAI de Azul sea uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires”

El dirigente de Cambiemos confió que ayer se presentó en la delegación del organismo para conversar con los empleados. Admitió que la oficina carece de la cantidad de empleados que se necesitan para cumplir con una labor más eficiente y que, más allá de gestionar nuevos cupos, pondrá énfasis en armar un equipo donde él sea uno de los tantos engranajes.

Casi medio año transcurrió desde que su nombre se empezó a mencionar con fuerza como posible titular de la Unidad De Atención Integral (UDAI) en la delegación local de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El martes pasado, alrededor de las 9 su nombramiento se firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo notificado –vía mail- sobre las 18 del mismo día y ratificado mediante una comunicación telefónica por parte del responsable regional del organismo, que tiene su sede en la vecina ciudad de Tandil. En la víspera, horas antes de ser entrevistado por este diario, Néstor Álvarez, el flamante responsable a nivel local de la ANSES, visitó las oficinas de la repartición y conversó con sus nuevos compañeros.

Álvarez, dirigente de Cambiemos y actual concejal, anticipó que en base a la “excelente calidad humana” y profesional del personal de la delegación local, espera poder formar un grupo de trabajo que permita hacer más eficiente la atención al público que acude a la repartición con sede en la Avenida Presidente Perón entre Colón y Burgos. De todas maneras “Pacha” reconoció que está al tanto de la reducción de personal que hubo debido a unas 12 jubilaciones que se produjeron durante los últimos dos años, lo que hizo que el plantel quedara acotado a 30 trabajadores.

Álvarez, de profesión contador público, admitió que con su designación se puso fin a una extensa y tensa espera.

“Se empezaron a blanquear todas las circunstancias que se habían estado hablando días anteriores, en las que por ahí sabía más el periodismo que yo. Como el mail de la designación me lo mandó el gerente regional que tiene asiento en Tandil, me comuniqué con él y me lo confirmó; ahora estamos esperando si tengo que asumir mañana (por hoy), directamente, o empezaré a trabajar y después vendrá él a hacer un acto formal la semana que viene y, en base a eso, prestar los servicios dentro de la Anses”, expresó.

Recordó que “los últimos días de febrero tuve los primeros contactos con la gente de la ANSES. Luego realicé un curso, rendí un examen; después me pidieron alguna documentación, el currículum nuevamente y, a principios de agosto, estuve una semana en Buenos Aires para hacer otro curso de capacitación y me dijeron que para fin de mes iba a salir el nombramiento”.

Doble desafío

Tras confirmar que esta función representa un “desafío” en su carrera profesional y dirigencial, admitió que “estaba muy nervioso porque se venía dilatando mucho. No es lo mismo estar en un estudio contable o en una empresa privada que trabajar con lo público, aunque yo tuve la experiencia de lo que hice en el Consejo Escolar”.

“La tarea es mucha, es muy ardua, son muchos planes que tiene la ANSES. Hay muchos empleados a los que conozco fuera de la ANSES y a otros los estoy conociendo. Hoy (por ayer) estuve, me presenté ante los empleados, estuvimos charlando con algunos. La gente que trabaja acá es muy valiosa; sé que están escasos de personal y esa va a ser una de las tareas: tratar de recuperar el cupo que tenía la ANSES en Azul”, indicó.

Respecto de las funciones que tiene el organismo nacional, Álvarez advirtió que “la ANSES es un lugar donde la gente va a satisfacer distintas necesidades en momentos de la vida que no siempre son los mejores; por un despido o para pedir el desempleo o cuando fallece un familiar y hay que pedir una pensión. Yo sé que los empleados atienden de la mejor forma y vamos a pretender que sea aún mejor”.

“El momento del nombramiento se extendió para todos. Es la política. Sé que no ocurrió solamente en Azul. Conmigo hicieron el curso 9 personas, de los cuales sólo 4 han sido nombrados más allá que considero que el trabajo que se viene haciendo desde la ANSES, en el sentido de seleccionar a las personas no solamente por su color político sino por su conocer y su saber. Hay personas del Gen (partido que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer) que han sido nombradas para actuar en Campana, en virtud de lo cual veo que cambia un poco la situación que se venía planteando en los últimos años”, agregó.

Diálogo con sus predecesores

“Pacha” adelantó que ya tuvo conversaciones con la trabajadora que estaba al frente de la delegación desde que Omar Seoane fue desplazado de la dirección, más allá que el actual concejal peronista quedó dentro del organismo cumpliendo funciones ejecutivas.

“Yo tengo muy buena relación con la señora que estaba a cargo, Mirta Martínez de Fredes; estuvimos charlando mucho tiempo. Yo voy a tratar de armar un gran equipo dentro de la ANSES; voy a ser un engranaje más de ese equipo y sé que los empleados de la delegación saben mucho más que yo por la experiencia, por lo que voy a tratar de nutrirme del conocimiento de ellos. Hay que trabajar en equipo; eso se los dije hoy a la gente con la cual tuve la oportunidad de charlar. De mi parte la política en la puerta para afuera, y gestión de la puerta para adentro. Esa es la idea”, definió.

Detalló que “hay que brindar prestaciones vigentes de la mejor manera posible y no tirar ‘manteca al techo’ porque recursos no hay. Hay suficiente como para pagar las prestaciones, pero no mucho más. Lo que sí vamos a procurar es eficientizar la labor de lo que sea administrativo como para que los recursos de la ANSES no sean volcados en otra cosa que no sean las prestaciones de los beneficiarios”.

Su banca y su salario

Néstor Álvarez afirmó que ya tiene la autorización de parte del responsable regional de la ANSES para conservar su banca como concejal, aunque dijo que tiene una charla pendiente con integrantes del espacio que integra a fin de definir “qué es lo mejor para Cambiemos en Azul”.

En tanto adelantó que tiene resuelto renunciar a su dieta como edil, gestión que concretará “ni bien me notifiquen fehacientemente en la ANSES” como nuevo responsable de la delegación local.

En el mismo sentido consideró que no tendría inconvenientes en llevar adelante las dos funciones públicas sin que esto conlleve un descuido de ninguna de dichas labores. En el Deliberativo, puntualizó, el trabajo es intenso para “atender a la gente de mañana”. “Hay un secretario de bloque que me podrá tomar nota de todas las inquietudes de la gente que se acerca y trabajaré con esos temas de tarde. Y con las sesiones no hay ningún tipo de incompatibilidad”.

Consultado acerca de qué lo seduce de esta nueva tarea en la ANSES, respondió: “El trabajar con la gente; el poder acercarme a la gente en el Concejo lo vemos y palpamos pero muchas veces la vorágine de la actividad política, te corta la posibilidad de estar más cerca de la gente. Esto (el trabajo en la ANSES) te acerca a la gente y otra premisa del organismo que nos plantearon a nivel central es de tratar de llegar más a los barrios directamente con servicios”.

“Con la calidad humana que hay en ANSES seguro vamos a lograr formar un gran equipo. Vamos a trabajar para el UDAI de Azul –que tiene oficinas en Tapalqué, Las Flores y General Belgrano- sea uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.