VII edición de la Copa San Miguel del Monte

Alumnos de la Escuela de Taekwon-do de Azul compitieron en este torneo el pasado fin de semana. Oro, plata y bronce lucieron al cabo del certamen los integrantes de la delegación de la entidad azuleña.

< > Medallas para todos. Los competidores azuleños y Julio Rossi, de la Escuela de Taekwon-do de Azul. ARCHIVO

El 21 de agosto, en las instalaciones del Polideportivo Municipal, se llevó a cabo la 7° Copa Ciudad San Miguel del Monte de Taekwon-do, certamen que recibe la fiscalización de la Federación I.T.F. de Argentina.

Más de 300 competidores de toda la provincia de Buenos Aires concurrieron a este importante evento, marco en el tomó parte un equipo de la Escuela de Taekwon-do de Azul, institución que dirige Julio Rossi VI Dan.

Una vez más, los integrantes de la Escuela de Taekwon-do de Azul desempeñaron un excelente papel en este torneo, que es uno de los más grandes del Circuito Regional de Competencia. El rédito de la participación de los competidores azuleños fue un cúmulo de importantes resultados:

Categoría Amarillos/Verdes 6 y 7 años: Eliseo Vacca, medalla de plata en Lucha

Categoría amarillo/Verde 8 y 9 años: Benjamin Seoane, medalla de bronce en Lucha

Categoría Amarillo/ Verde 10 y 11 años: Jeremías Altamirano, medalla de plata en Lucha Livianos

Categoría Azules/ Rojos 10 y 11 años: Estanislao Mora, medalla de bronce en Formas y medalla de bronce en Lucha.

Categoría Azules/ Rojos12 y 13 Años: Santino Pentito, medalla de oro en Lucha.

Categoría Danes Damas Adultas: Raquel Muñoz, medalla de oro en Lucha y medalla de plata en Formas de 1º Dan

El próximo compromiso deportivo será participar del 8º Open de Taekwon-do en Puerto Montt Chile, los días 10 y 11 de septiembre.

La OAT cumplió 30 años de su fundación

El Gran Maestro Mario Troiano 9no Dan publicó el siguiente texto para conmemorar la fundación, en 1986, de la Organización Argentina de Taekwon-do, institución promovida entonces para “organizar y perfeccionar la enseñanza y por consecuencia difundir el Arte”.

“El 19 de Agosto de 1986, concreté un proyecto muy anhelado que fue la Fundación de la Organización Argentina de Taekwon-do, con el objetivo fundamental de organizar y perfeccionar la enseñanza y por consecuencia difundir el Arte. Desde un primer momento trabajamos arduamente basándonos en los Principios de esta disciplina.

Con un grupo de Instructores y alumnos comprometidos con sus objetivos, con mucho esfuerzo y dedicación logramos instalar a la OAT como una de las escuelas líderes en lo que respecta a la calidad a nivel Nacional y de gran presencia a Nivel Internacional.

Nuestro camino siempre fue el de aprender y mejorar; nuestros miembros participaron de los más importantes seminarios dictados por referentes de esta disciplina, en especial los realizados por el Fundador del Taekwon-do el Gral Choi Hong Hi.

Los competidores de la OAT han llegado a lo más alto del podio en Campeonatos Mundiales Panamericanos y Nacionales. Integramos en forma activa la Federación Argentina de Taekwon-do.

Hoy como ayer me encuentro muy bien acompañado con todos los Profesores e Instructores que están al frente de sus clases, con una gran dedicación en una escuela

que gradúa a sus estudiantes en tiempo y forma, con el respeto que se merecen. Hoy recibo constantemente el reconocimiento de aquellos que no están momentáneamente practicando, pero su paso por el Taekwon-do a través de la OAT fue beneficioso para sus vidas. Estoy muy agradecido con mucha gente que fue parte de la OAT y colaboro para su crecimiento,

Sigo al frente con el mismo objetivo, una escuela que crezca en armonía y que todos se sientan formando parte de una gran familia, manteniendo inmutables los valores y los principios del Taekwon-do. La Organización vence al Tiempo”.