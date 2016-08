“Ya estamos anunciando un paro y movilización para el 7 de septiembre”

Lo aseguró a este diario el secretario Adjunto del STMA al término de la asamblea que hubo para resolver los pasos a seguir luego de que se dictó la conciliación obligatoria. Ese día está fijada una nueva audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo. El dirigente dijo que esto se destraba con 1200 pesos fijos para cada empleado.

"En estos 15 días tienen que buscar la manera de solucionar el tema, ya sabiendo que ese día vamos a un paro y movilización", advirtió el dirigente. JOSÉ BERGER

EL DATO: El STMA no concurrirá a las reuniones informativas a las que el Departamento Ejecutivo convocó para esta semana a todos los gremios municipales. Consideran que hay que cumplir una seria de requisitos para sentarse a discutir. Sin embargo, el referente de la entidad, Varela indicó que si los llaman a una reunión van a concurrir debido a que “nunca cortamos el diálogo”.

Luego de que el delegado del Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria el pasado miércoles, ayer el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) realizó una asamblea que reunió otra vez alrededor de 300 afiliados en la Plaza de la Madre; donde resolvieron movilizarse y parar a partir del próximo 7 de septiembre, día fijado para una nueva audiencia con el Ejecutivo Municipal.

Desde la entidad gremial calificaron al delegado del Ministerio de Trabajo, Maximiliano Aramburu, como “empleado del intendente municipal Hernán Bertellys” por la medida que dictó, ya que consideraron que significó darle “la espalda a los trabajadores”.

Por este motivo, convocaron a la asamblea de ayer que se concretó a primera hora de la mañana y donde resolvieron básicamente profundizar la lucha a partir del 7 de septiembre.

Durante el transcurso de la misma se escucharon expresiones como “hay que hacer un medida contundente” y “la mano viene dura”.

A su término, el secretario Adjunto del STMA, Luciano Varela, aseguró que “ya estamos anunciando un paro y movilización para el día 7 de septiembre que va a ser contundente porque vamos a estar acompañados por la Federación”.

Ese día a las 10 horas está fijada una nueva audiencia entre el sindicato y el municipio.

“Antes vamos a citar a toda la gente, vamos a hacer un paro contundente con movilización ya que termina la conciliación y vamos a venir en busca del salario mínimo, vital y móvil y de esta suma fija de 1.200 pesos”, subrayó.

“Una decisión imparcial”

“Recibimos la notificación de que el delegado dictó la conciliación obligatoria, en una actitud claramente alineada políticamente con el Intendente y adoptando una decisión imparcial porque lo único que hace es bregar por la paz para el municipio y para los trabajadores no tiró ni un poquito porque no intimó a la Municipalidad para que cumpla con el convenio”, consignó sobre lo que pasó el miércoles.

Es que la entidad gremial inició todas las medidas de fuerza que vienen concretando por lo que consideran un incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo que el mismo Hernán Bertellys firmó con este gremio.

“Dentro de esta notificación que hace el delegado a los gremios y al municipio, tendría que haber intimado al Ejecutivo para que en la próxima audiencia venga con una propuesta de cumplimiento de convenio, cosa que tampoco hizo”, opinó el dirigente al hablar con este diario.

Rechazo a la conciliación

Apuntó que desde el gremio acataron la medida, en alusión a la conciliación, y regresaron a trabajar porque “no nos queda otra”.

No obstante, rechazaron esta medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo e incluso, según lo anticipó Varela, van a presentar un escrito explicando los motivos por los cuales la consideran improcedente.

Respecto del paro y movilización que ya dispusieron para el miércoles 7 de septiembre, señaló que “si ese día no tenemos solución nos vamos a quedar en la puerta del municipio”.

Añadió que “nosotros estamos dándole al Ejecutivo y a la delegación todo lo que piden, pidieron la conciliación, la vamos a acatar, y en estos 15 días tienen que buscar la manera de solucionar el tema, ya sabiendo que ese mismo día vamos a un paro y movilización”.

También destacó que “si el tema no se resuelve en el Ministerio, tenemos la decisión no sólo del gremio local, sino federativa, de quedarnos en el municipio hasta que se resuelva porque ya la delegación, no puede volver a dictar una conciliación. Así es que la delegación terminará su función en esa instancia”.

Piden los 1.200 pesos

Consultado sobre cuál sería una propuesta satisfactoria como para destrabar el conflicto, Varela remarcó que “hoy por hoy con los 1200 pesos”.

Advirtió en torno a esta cuestión que “esta conciliación obligatoria corta todo tipo de negociación, nosotros veníamos negociando y nos dictaron esta medida y no intimaron al municipio a cumplir con el convenio. Eso nos planta en un postura donde no nos vamos a mover de los 1.200 pesos porque el delegado nos cortó el diálogo”.

Sobre la apertura de paritarias, que sería una opción para volver a debatir acerca de la política salarial 2016 para los empleados municipales, aunque el Ejecutivo ya las dio por cerradas, dijo que en realidad la reapertura la hicieron ellos cuando se aumentaron el sueldo pese al incremento que cerraron junto con los trabajadores en el mes de marzo.

“Ahí fue la reapertura de paritarias”, apuntó mientras explicó que “nosotros estamos buscando dentro de las alternativa de aumento de sueldo, la que al Ejecutivo menos le sale porque es una suma fija que no va para los funcionarios ni para los concejales, y que será remunerativa y blanqueada recién en enero del año que viene”.

Finalmente Varela afirmó que “volveremos el 7 al ministerio y mientras tanto los canales de diálogo están abiertos”.