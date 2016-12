< > NACHO CORREA

Andrea Paola regresó ayer a la tarde a esta redacción, lugar al que había acudido desesperada y llorando en las primeras horas de la madrugada de la víspera porque su hija, Selene, de 14 años, se había ausentado de su casa a las 11 de la mañana. Con el alivio de la aparición de la nena, en diálogo con EL TIEMPO se quejó por el desempeño del personal de la comisaría primera, intervención con la cual ella no quedó para nada conforme. “Le dije a la persona que me atendió que me había tratado muy mal, que él estaba para ayudarme. Me dijo que no tenían gasoil para salir a buscar a mi hija; le dije ‘que vaya en carreta o como sea pero que buscara a mi hija’”, expresó. La mamá reconoció que la chica “está muy asustada”. “No sé qué le pasó ni qué no le pasó. No me la mostraron todavía pero yo encontré a mi hija. Ella es una nena que vive en su casa y que nunca sale sola. Tiene un hogar y una familia bien constituida”, agregó.